Misterio en Los Cardales: para la familia, al empresario lo ejecutaron después de una “ridícula” discusión de tránsito

Los familiares de Patricio Glave, el empresario asesinado a tiros en cercanías de Los Cardales Country Club, en Campana, sostuvieron que el móvil del homicidio podría haber sido “una ridícula discusión de tránsito”.

Así lo sostuvieron en un comunicado que publicaron en la red social Facebook. “Patri no tenía deudas. No existían asuntos en conflicto (ni legales, ni de apuestas, ni de drogas ni de ningún otro tipo). Era simplemente un trabajador, como cualquiera, que volvía a su casa a la misma hora y por la misma ruta que lo hacía todos los días para encontrarse con su familia. Patri no llegó a su casa, le arrebataron violentamente la vida en el camino, creemos que por una ridícula discusión de tránsito”, explicaron.

Los investigadores del caso buscan testigos que puedan aportar información que permita esclarecer el homicidio.

La autopsia determinó que el cuerpo de Glave tenía dos impactos de bala en las piernas, uno en el pecho y el otro en un hombro, según dijeron las fuentes consultadas. El crimen ocurrió el viernes pasado pocos minutos antes de las 19 en la ruta 4, en el acceso a Los Cardales Country Club.

Glave volvía a su casa por la ruta 4 tras haber hecho un trabajo en la casa de un cliente en Ingeniero Maschwitz, Escobar, cuando fue atacado a balazos.

Personal de la policía bonaerense llegó a la escena del crimen tras una llamada al 911 que alertaba sobre la presencia de un “hombre herido” frente a Los Cardales Country Club.

Lo primero que encontraron los uniformados fue el Chevrolet Meriva de la víctima, en marcha y con las luces encendidas. Ocho metros más adelante estaba el cuerpo de Glave. De la escena del crimen, los peritos levantaron cinco vainas servidas de proyectiles de calibre .25.

La víctima tenía 44 años. Era el quinto de seis hermanos. Tenía una empresa de aberturas de alumnio y PVC con un amigo.

El homicidio es investigado por el fiscal de Campana Matías Ferreiros.