Moreno: violento asalto a una mujer embarazada que estaba con sus hijos

Una mujer embarazada que estaba con sus tres hijos y una amiga cargando un pack de gaseosas a su auto fue asaltada por dos delincuentes, que llegaron en un vehículo robado al que abandonaron para llevarse el suyo en el partido bonaerense de Moreno, según informaron hoy fuentes policiales

El hecho ocurrió ayer cerca de las 19 frente a una casa ubicada en la calle Marcos Paz al 1100, en el centro de Moreno, cuando Sofía, la mujer embarazada de cuatro meses, que iba a acompañar a una amiga a su casa junto a sus tres hijos fue abordada por dos asaltantes que llegaron en un auto que había sido robado horas antes en la zona de Paso del Rey.

El asalto quedó registrado por una cámara de seguridad. En las imágenes puede verse cómo los ladrones amenazaron a las víctimas con armas de fuego y les robaron el auto, un Toyota Corolla, que abandonaron a unas nueve cuadras.

Los investigadores agregaron que los mismos asaltantes también dejaron abandonado y con las luces prendidas el auto Peugeot 505 de color negro que habían robado en Paso de Rey, para seguir la fuga en el Corolla hasta dejarlo a pocas cuadras.

El momento en que los dos asaltantes abordaron a la mujer embarazada en su auto

En diálogo con TN, Sofía contó que el robo fue a tres cuadras de la Jefatura Departamental de Moreno y muy cerca al palacio municipal. ”Acompañaba con mis hijos a mi amiga a la que le había ido a llevar unas gaseosas y nos sorprendieron cuando las poníamos en el baúl. Nos pidieron la llave del auto, no podían abrirlo y después de varios minutos se lo llevaron. No pasó a mayores, gracias a Dios”, reveló la mujer.

“‘Dame las llaves, dame las llaves’, me dijo uno de los delincuentes que no tenía más de 23 años. Uno tenía una remera blanca y otro una camiseta de Boca y usaban gorras. Estaba shockeada. Por suerte no estaba mi marido porque no sé qué hubiese pasado”, relató la mujer embarazada. Y en relación al terrible asalto recordó: “Uno de mis hijos me decía ‘mamá quiero mis autitos, quiero los autitos’ llorando. Yo solo escuchaba los gritos de mis hijos. Tengo a la policía a tres cuadras y la municipalidad cerca. Es todo inseguridad a toda hora”.

La investigación está a cargo de la comisaría 1ra. de Moreno, en el mismo lugar donde se encuentran los autos Toyota Corolla y el Peugeot que serán sometidos en las próximas horas a un peritaje.

