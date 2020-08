Motociclistas exigieron mayor seguridad por los robos en autopistas

Más de 200 motociclistas se manifestaron en la zona oeste del conurbano

Más de 200 motociclistas se movilizaron este sábado desde la localidad bonaerense de Villa Martelli hacia el peaje de Ituzaingó de la Autopista del Oeste, en reclamo de medidas de seguridad debido a los robos violentos que sufren en esa zona.

La convocatoria tuvo como punto de encuentro dos estaciones de servicio, una ubicada en avenida General Paz, frente al predio de Tecnópolis, y la otra en la Autopista del Oeste, a la altura de la localidad bonaerense de Ciudadela, a las 15.

Luego de desplegar una gran bandera argentina con la leyenda "motociclistas si, chorros asesinos no", y con carteles impresos con la frase "basta de robos", los motoqueros relataron episodios de violencia que los tuvieron como víctimas.

Un hombre que pertenece a un grupo de motociclistas de la zona noroeste del conurbano bonaerense y que se dedica a la construcción de piscinas, contó a Télam que el sábado pasado circulaba por la calle José María Paz, en Ituzaingó, cuando tres motochorros intentaron interceptarlo. Los ladrones dispararon tres veces para lograr que se detuviese. "Me tiro para un costado, dejo la moto en el piso, salgo gateando para la vereda. Ahí uno me tira y falla, pero después otro me pegó un balazo en la pierna izquierda".

Más de 200 motociclistas se movilizaron en la zona oeste del conurbano Crédito: Imagen de TV

El hombre, que pidió preservar su identidad, contó que "se llevaron la billetera, el celular, todo", y agregó que tuvo "suerte de que la moto nunca se apagase".

Y comentó: "Me robaron todo, me arrastraron cuando quisieron sacarme el casco", aseguró el hombre y señaló: "Me gritaban que me iban a matar, mientras que el que manejaba se reía de su cómplice porque había errado el tiro. Disfrutaba de la situación".

Esa víctima del delito expresó que quedó tirado pidiendo ayuda en la esquina de Lola Mora y José María Paz, donde fue rodeado por 20 personas que poco pudieron hacer, hasta que finalmente el conductor de una camioneta, que había perseguido a los motochorros, lo trasladó a una clínica, donde pudieron determinar que la bala solo había afectado "tejidos y músculos".

A su vez, otro de los motoqueros presentes señaló al canal TN que los hechos de inseguridad que sufren en la autopista "son intentos de homicidio", ya que cruzan el peaje y "a los 100 metros" ya reciben "balas y palazos", porque "es tierra de nadie".

En tanto, uno de los motociclistas que participó en la movilización contó que "en la zona de Moreno, delante de la comisaría", sufrió el robo de su rodado y recibió "dos impactos de 9 milímetros en la pierna y otro en la cabeza", y que lo salvó su "casco".

Los motociclistas exigieron mayor seguridad para circular en el conurbano.