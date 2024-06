Mueren intoxicados una madre y su hijo de 6 años y acusan al padre de haberlos encerrado en una casa que se incendió

Escuchar

Dos muertes, que podrían estar vinculadas a un brutal caso de violencia familiar, ocurrieron el fin de semana en Gregorio de Laferrere, partido de La Matanza. Las víctimas fueron una mujer y su pequeño hijo que murieron intoxicados dentro de una vivienda que se prendió fuego. Por el hecho detuvieron al padre del menor, a quien acusan de haber encerrado a las víctimas y provocado la explosión que derivó en la tragedia.

El caso que conmocionó al barrio ocurrió en una casa situada en Paso Itu al 2300 en la localidad matancera y hasta allí llegaron los bomberos tras un llamado de vecinos que vieron las llamas y escucharon la explosión . Cuando lograron controlar las llamas hallaron, se encontraron con la escena de terror: dentro del inmueble estaban los cuerpos de Macarena Sorrentino, de 37 años, y a su hija León Fernández Sorrentino, de 6.

Los primeros peritajes indicaron que un escape de gas fue el que provocó la explosión que derivó en el incendio. Además, los pesquisas pudieron establecer que al momento del incendio, Pedro León Fernández, papá del menor y expareja de Sorrentino, estaba en la parte delantera del domicilio, mientras que las víctimas en otro sector de la vivienda.

“Ambas víctimas estaban encerradas en la casa. Por eso la hipótesis es que esa acción fue a propósito, pero hay que probar quién la ejecutó. Cuando se produjo la explosión, madre e hijo murieron por intoxicación tras inhalar monóxido de carbono ”, explicaron los investigadores y, esas dudas, son las que derivaron en la detención de Fernández.

Por el momento, la carátula de la investigación en contra del hombre es “privación ilegal de la libertad coactiva seguida de muerte”. Además, se confirmó que contaba con denuncias previas de la víctima por violencia de género.

Para la familia de Macarena no hay dudas de que se trató de un crimen cometido pro Fernández. “Ella ya lo había denunciado, nosotros también, desde el primer momento, porque él la quiso hacer abortar”, dijo una hermana de la mujer y sumó a la hipótesis de que estuvieron privados de su libertad: “El jueves a la tarde que hacía dos días que no sabía nada de León y Macarena, que seguro se había ido con algún noviecito, pero Macarena no salía a la calle sin su hijo y no se hubiese ido porque él la tenía encerrada y la amenazaba con que le iba a sacar al nene”.

Sobre las versiones que dio el hombre detenido sobre el humo en la vivienda que se incendió, dijo: “No hubo humo en ningún momento, esa versión quiso plantar él, estaban todas las hornallas de gas abiertas. Estaba todo cerrado, las ventanas trabadas con muebles y no era la primera vez que la dejaba encerrada”.

Por otra parte, una vecina también apuntó contra el hombre y dijo: “Jugaba al ajedrez con los cuerpos a tres metros de la puerta de su local”.

