Muerte de Liam Payne: así encontraron la habitación del hotel desde donde cayó el excantante de One Direction

El mundo de la música quedó en shock tras confirmarse la muerte de Liam Payne, el excantante de la popular banda británica One Direction y con cada hora que pasa se conocen más detalles de los minutos previos a su fallecimiento. En medio de rumores en torno al estado de salud del músico que estaba en la ciudad de Buenos Aires desde principios de octubre, trascendieron una serie de imágenes del estado en el que se supone que estaba la habitación del tercer piso del hotel Casa Sur en la que se hospedada antes de caer por el balcón.

Según pudo saber LA NACION, alrededor de las 17, hubo un llamado al 911 en donde se reportaron fuertes ruidos desde una habitación del hotel y se informó sobre un “hombre agresivo”, el cual podía estar actuando bajo los efectos de drogas o el alcohol. Al cabo de unos minutos, se oyó un fuerte sonido en el pulmón interno trasero del hotel. Fue el momento en el que Liam Payne se desplomó hacia el suelo y murió.

Si bien resta conocer el informe final de la autopsia que determinará las condiciones en las que se encontraba el cantante antes de su muerte, se especula que podría haber estado influenciado por los efectos de algún estupefaciente.

El televisor led de la habitación estaba destruido y se observan botellas y copas con bebida alcohólica

A través de fuentes oficiales que actúan en el caso, LA NACION logró verificar la veracidad de una serie de imágenes que se viralizaron en redes sociales acerca del presunto estado de la habitación de Liam, en el mencionado hotel en la calle Costa Rica 6092, en el barrio porteño de Palermo. Las imágenes refuerzan la hipótesis acerca del consumo de drogas e ingesta de alcohol.

En una de ellas se observa un televisor led con una abolladura en su pantalla que podría ser el resultado de un fuerte golpe con un objeto contundente o con el puño. Además, a su lado, se divisan un par de copas y botellas de bebida alcohólica.

Sobre una mesa se encontraron diferentes sustancias, velas, encendedores y cajas de jabones

Por otro lado, sobre otro de los muebles, que pareciera ser un escritorio, se encontraron restos de diferentes sustancias. Se observan velas, polvo blanco (que podría ser cocaína), un encendedor, una lata de refresco quemada, papel aluminio, un vaso de vidrio y restos de una caja de jabón. Esto podría ser clave a la hora del análisis forense para determinar si hubo ingesta de drogas.

Sin embargo, una de las más llamativas se obtuvo en el baño de la habitación. Allí, en la bañera, se logran ver restos de cera y papel aluminio arrugado y quemado.

Durante su paso por One Direction (que concluyó en 2015) y años más tarde, Liam había entrado en rehabilitación al menos dos veces por adicción al alcohol. Por eso, a raíz de esos antecedentes, que influyeron a lo largo de su vertiginosa carrera, es que se sospecha sobre una posible intoxicación o desorientación que podría haber derivado en su caída desde el balcón interno.

Restos en la bañera de la habitación

Según contó el titular de SAME, Alberto Crescenti, al llegar los servicios de emergencia se constató que “tenía lesiones incompatibles con la vida”. “Hubiéramos querido tener una chance para él, pero las lesiones que presentaba eran gravísimas”, precisó en diálogo con LN+. “Creo que la caída que sufre es de casi 14 metros. El equipo no pudo hacer nada, no hubo posibilidad de reanimación. Todo el cuerpo presenta lesiones gravísimas”, apuntó el especialista.

Según pudo saber LA NACION, el encargado del hotel fue quien llamó al 911 para alertar acerca de la actitud del cantante. “Cuando los oficiales arribaron, el encargado afirmó que sintió un fuerte ruido en el pulmón interno trasero del hotel, y constataron el fallecimiento de un hombre que se había arrojado del balcón de su habitación”, se precisó en el parte policial.

Tras ello, personal del SAME llegó al lugar y confirmó la muerte del artista, que luego fue identificado por medio de su pasaporte como Liam Payne. “Hasta que no tuvimos el pasaporte con sus datos fehacientes no queríamos dar ninguna información”, admitió Crescenti.

