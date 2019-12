Borsato recibió al menos sesenta puñaladas con una navaja Victorinox Fuente: Archivo - Crédito: Facebook Pablo Fullana Borsato

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 4 de diciembre de 2019 • 12:02

María de los Ángeles, madre de Leonel Fazzio, el joven de 18 años acusado de asesinar de más de 60 puñaladas a Pablo Borsato , el arquitecto y militante por la diversidad de género el pasado domingo, en Colón, relató la dura crianza de su hijo y dijo: "Darte cuenta que sos la madre de un asesino duele".

"Duele por uno y por la familia de este muchacho que no se merecía semejante atrocidad", lamentó y explicó que la gente la va a tildar como "la madre del asesino", a pesar de que ella "no lo crió para ser un asesino". Con lágrimas en los ojos, la madre dijo: ¿Cómo le hago entender a esa madre que yo no lo estoy apañando? Yo quiero que se haga justicia".

"En el momento en que enterraron a ese chico, yo enterré a mi hijo porque no lo quiero ver más", sentenció.

La historia de Leonel

Leonel fue diagnosticado con un retraso madurativo en el aprendizaje cuando tenía 8 años, que, según su madre, no le impide comprender las consecuencias de sus actos, sino que solo le dificulta el estudio. Desde chico mostró actitudes violentas y hasta llegó a pegarle a su madre y su hermana.

Leonel Fazzio tiene antecedentes de violencia y agresión y se encuentra detenido desde el domingo Fuente: Archivo - Crédito: Twitter

"No creo que sea un chico que no distingue lo bueno y lo malo, él sabe perfectamente si está haciendo algo mal", explica en diálogo con el canal TN. "Se drogaba, se empastillaba y yo siempre pedí ayuda a los servicios sociales", cuenta María de los Ángeles.

"Yo tenía miedo por la seguridad de mis hijas, porque mi hijo es violento", agrega y relata que en los servicios de asistencia le decían que ella "era mala y que no se ocupaba de su hijo".

Varias veces ingresaron a Leonel a hospitales y lo internaron por consumo de estupefacientes. En una instancia, hicieron una internación ambulatoria en su casa, que su mamá relata como "incontrolable", según la madre. Finalmente lo llevaron a un instituto en La Plata, donde el joven escapó.

Luego de ese incidente, la madre logró encontrar a su hijo y lo llevó de nuevo a Colón, pero dos meses después, tras cumplir 18 años, abandonó el hogar, luego de romper cosas y agredir a sus familiares.

El día del crimen

Según contó la mujer, luego de asesinar a Pablo, el joven se dirigió hacia su casa y "todo ensangrentado" le pidió a gritos: "Abrí la puerta, abrí la puerta, carajo. Maté a alguien". Por miedo a sus actitudes violentas, su madre no le abrió la puerta. Reiteradas veces las había amenazado de muerte.

"Cuando me dijo que había matado a alguien no le creí. Pensé que era sangre de algún animal", confiesa y lamenta: "No lo creí capaz de matar a una persona". Por esa razón, explica su madre, no se presentó a hacer la denuncia en la comisaría.

El joven le pidió ropa para cambiarse, que su madre no le dio y se dirigió hacia lo de su hermana con el mismo discurso. A la mañana, cuando María de los Ángeles se enteró por las redes sociales del asesinato de Borsato, se presentó en la comisaría y relató lo sucedido, sin saber que el joven ya estaba detenido.