“Nadie me va a devolver a mi hijo”, el dolor de la madre del mecánico asesinado en La Matanza

“¡Guarda que están por robarte!”, llegó gritar Martín Almirón, un mecánico de 44 años, a su vecino policía. Poco después era asesinado de un disparo en la frente al quedar en medio del tiroteo entre el uniformado y los delincuentes que intentaban asaltarlo. El hecho ocurrió anoche en La Matanza. Hoy, Damiana, la madre de la víctima, sostuvo: “Nadie me va a devolver a mi hijo. No sé si me voy a reponer de esto”.

El crimen ocurrió anoche en Tres Cruces al 2400, en Rafael Castillo, en La Matanza, cuando un sargento de la Policía Federal Argentina (PFA), vestido de civil, regresaba a su casa en una camioneta Volkswagen Amarok gris. Cuando estaba por ingresar en la vivienda fue sorprendido por tres delincuentes.

Así escapaban los ladrones después del homicidio del mecánico

En ese momento, Almirón, que vivía frente a la casa del sargento de la PFA, salió a la calle y le gritó “¡guarda que están por robarte!”.

Entonces, el vecino del mecánico se identificó como policía, desenfundó su arma reglamentaria marca Browning calibre nueve milímetros y comenzó un intercambio de disparos con los delincuentes.

Almirón quedó en medio del tiroteo y recibió un certero disparo en la frente. Murió en el acto. Los delincuentes, según una filmación de una cámara de seguridad, escaparon en un auto negro sin robar nada.

El fiscal Federico Medone, a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) de Homicidios Dolosos de La Matanza, ordenó una serie de diligencias a cargo de la policía bonaerense en el lugar del hecho.

Al momento se desconoce la cantidad de disparos que se efectuaron y de qué arma salió el tiro que mató al vecino y la trayectoria del mismo.

El cuerpo de la víctima fue trasladado a la morgue judicial de Lomas de Zamora para la realización de la autopsia correspondiente.

El expediente quedó caratulado como homicidio en ocasión de robo y, hasta el momento, el fiscal se encuentra a la espera del resultado de los peritajes balísticos para determinar los pasos a seguir.

Según el relato de un investigador citado por la agencia de noticias Télam, Almirón tenía la costumbre de salir a defender a los vecinos y enfrentar a los delincuentes en situaciones de robo.

Damiana, la madre del hombre asesinado, contó a la prensa que su familia vive desde hace 46 años en el mismo barrio y que su hijo “vivía para trabajar”.

”Nadie me va a devolver a mi hijo. No sé si me voy a reponer de esto”, dijo la mujer en medio de una crisis de llanto, sentada en el lugar donde mataron a Almirón.

