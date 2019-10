La chica de 21 años, con prisión perpetua por el crimen de su exnovio, dijo que está embarazada de cinco meses Fuente: Archivo

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 18 de octubre de 2019 • 12:45

Nahir Galarza contó que está embarazada de cinco meses, pero dijo que no sabe quién es el padre. "Si te digo la verdad, no sé. No lo puedo confirmar porque no estoy segura", dijo la chica de 21 años en

Nahir reconoció que ayer sufrió una fuerte pérdida en la celda del Penal Nº 6 de Concepción Arenal, la cárcel de mujeres de Paraná, donde cumple cadena perpetua por el crimen de su exnovio Fernando Pastorizzo, ocurrido en Gualeguaychú el 29 de diciembre de 2017.

Consultada sobre si se trató de una relación sexual dentro de la cárcel, planteó: "Que seamos internas no quiere decir que no tengamos relaciones". También confirmó que fue durante una visita.

-Es decir que aparte de Matías Caudana, tuviste relaciones con otras personas...

-Sí, no es la única persona con la que me vi. Con Matías tuve una relación de amistad, pero fue a principio de año y después no me vi más. Tengo amigos, compañeros, gente nueva que he conocido en la facultad, o gente que me ha llamado, con la que pegué onda, o conocidos de mis compañeras...

Sobre su hijo -que aún no sabe el sexo- dijo: "Deseo que pueda vivir fuera de este lugar, que sea feliz, que nunca tenga que pasar por nada de lo que yo viví". También indicó que nacerá "en enero más o menos".

"Es difícil la situación, no sé. Las internas se quedan acá con el bebé. Si es posible, yo lo que más quiero es quedarme donde estoy (en el pabellón de seguridad) porque estoy bien acá, contenida", dijo.