“No le avises a la gorra”. Un doble secuestro, tres muertos y condenas de hasta 42 años de prisión

Se sentó frente al presidente del tribunal, el juez Andrés Basso, y recordó el secuestro de sus padres, Josefa Carrozzieri, de 67 años, y Braulio Herrera, de 71, ocurrido en junio de 2017. Su testimonio era clave. Pablo Herrera fue testigo del momento en que su madre era subida a la fuerza a un auto, en Temperley, Lomas de Zamora. Fue él quien recibió las llamadas extorsivas, donde los captores le exigieron 500.000 dólares de rescate.

“No le avises a la gorra porque los matamos”, le gritaban, mientras lo insultaban. Juntó el poco dinero que tenía y esperó una hora en el lugar indicado. Pero no llegó a pagar. Tampoco pudo reencontrarse con sus padres: las víctimas murieron cuando el auto en el que estaban cautivos chocó contra un árbol. Uno de los secuestradores también falleció. Ahora, los otros dos fueron condenados a penas de entre 40 y 42 años de cárcel.

La palabra de Pablo Herrera, el hijo de las víctimas

En los últimos días, el Tribunal Oral en lo Federal (TOF) N°1 de la Plata, integrado por los jueces Basso, José Michilini y Nelson Javier Jarazo, dio a conocer los fundamentos de su sentencia.

Los magistrados encontraron a César Valenzuela y a Matías Maidana culpables de secuestro extorsivo agravado por la cantidad de intervinientes en grado de tentativa –en perjuicio de Claudio Juárez–, en concurso real con secuestro extorsivo agravado por la cantidad de intervinientes, por resultar una de las víctimas mayor de 70 años y por producirse el resultado muerte de las personas ofendidas como consecuencia no querida por los autores (Carrozzieri y Herrera), en concurso real con los delitos de abuso de armas agravado por cometerse contra miembros de fuerzas de seguridad, en concurso ideal con resistencia a la autoridad, en concurso ideal con portación ilegal de arma de guerra. El primero recibió una pena de 42 años de cárcel, y el segundo, 40.

El secuestro en grado de tentativa por el que condenaron a los delincuentes ocurrió poco antes de que capturaran a Carrozzieri y Herrera. La víctima, Claudio Juárez, logró escapar antes de que los delincuentes lo introdujeran por la fuerza en el Peugeot 208 en el que circulaban en busca de víctimas.

Josefa Carrozzieri y Braulio Herrera, matrimonio que murió tras haber sido secuestrado en Temperley, en junio de 2017

El raid delictivo ocurrió el 10 de junio de 2017 en Temperley, partido de Lomas de Zamora. Tras el frustrado secuestro de Juárez, los delincuentes capturaron al matrimonio, que llegaba a la casa de uno de sus hijos, Pablo Herrera.

“Ese día estaba en mi casa esperando a mi papá y a mi mamá porque teníamos que ir al cumpleaños de mi suegra. Estaba atento a que llegaran cuando escuché a mi madre gritar mi nombre. Cuando salgo a la calle veo que estaban tratando de subirla a un auto, un sujeto grandote. Salgo corriendo hacia el auto y me apuntan con un arma. ‘¡No Pablo, no Pablo!’, gritó mi vieja. Quedé paralizado”, recordó Herrera cuando declaró como testigo en el juicio.

El hijo de las víctimas se subió a un auto y comenzó a tratar de encontrar el vehículo de los delincuentes. Llamó al 911 para denunciar el secuestro. Pasó por una estación de servicio donde sabía que los móviles policiales cargaban combustible y les avisó del rapto a los uniformados con los que se cruzó. De pronto recibió una llamada en su teléfono celular desde el móvil de su madre.

“¿Sos Pablo? Tenemos secuestrados a tu vieja y a tu viejo. Queremos 500.000 dólares. No le avises a la gorra”, fue lo primero que escuchó Herrera. Él intentó explicar que su familia no tenía el dinero exigido.

Tras una breve negociación, le dijeron que pusiera 15.000 pesos y joyas de oro en una bolsa. Le dieron las coordenadas donde tenía que hacerse la entrega.

El Peugeot 208 negro en el que llevaban cautivos a Josefa Carrozzieri y Braulio Herrera, matrimonio que murió tras haber sido secuestrado en Temperley, en junio de 2017

“Me puteaban permanentemente. ‘No llames a la gorra [por la policía] porque los matamos’”, recordó Herrera que le decían los captores en esa negociación frenética.

Él cumplió con lo pautado. Pero esperó una hora sin ninguna novedad de los secuestradores y de sus padres. Llamó por teléfono al celular de su madre, pero nunca lo atendieron.

Herrera no lo sabía, pero el Peugeot 208 negro donde sus padres estaban cautivos había comenzado a ser seguido por un móvil policial que lo rastreaba por el intento de secuestro. Los delincuentes cubrieron su huida a los tiros.

La declaración testimonial de Pablo Herrera, uno de los hijos de la víctima

Los secuestradores intentaron escapar a toda velocidad hasta que Enrique Christener, el delincuente que conducía, perdió el control del auto y chocó contra un árbol.

Las dos víctimas del secuestro y Christener murieron casi en el acto. Los otros dos captores fueron detenidos en el lugar por personal de la policía bonaerense.

“No ha de tener incidencia la versión de Maidana y Valenzuela orientada a explicar que en ese suceso querían robar y se asustaron cuando llegó el hijo de las víctimas, por lo que las subieron al automóvil para liberarlas a las pocas cuadras, pues ya tenían cautivo a su padre. Y a tal punto ello fue así que, mientras se desarrollaba el primer tramo del suceso, Pablo Herrera solo vio que un sujeto [Maidana, como lo reconoció en el debate] se llevaba a su madre, en tanto su progenitor se hallaba privado de la libertad en el automóvil, bajo la custodia de Valenzuela. Esos aportes ejecutivos permiten descartar la figura del robo”, sostuvieron los jueces en los fundamentos de la sentencia, a la que tuvo acceso LA NACION.

En el debate, el Ministerio Público estuvo representado por el fiscal general Hernán Schapiro, el fiscal Horacio Galdós y la auxiliar fiscal Sara Cachione.

Marcha de vecinos de Josefa Carrozzieri y Braulio Herrera, matrimonio que murió tras haber sido secuestrado en Temperley, en junio de 2017

“Como circunstancias agravantes comunes a Maidana y a Valenzuela consideré el elevado nivel de sufrimiento causado no solo a las víctimas, sino también a sus familiares que, al ser escuchados en debate, transmitieron con gran aflicción la importante extensión del daño causado, que no culminó con la lesión irreversible al bien jurídico vida de los referentes parentales, sino, que se propagó a todo el grupo familiar, en cuyo marco, algunos de sus integrantes relataron que la pérdida de ambos produjo un desmembramiento en el seno familiar del que, a la época del debate, es decir, a casi de cinco años del suceso, no lograban recuperarse. En ese escenario, los hijos, especialmente, memoraron con angustia y dolor el impacto que les generó la pérdida de ambos progenitores, sanos y vitales, en un mismo instante, a la par que recordaron con emoción la gran calidad humana y solidaridad que detentaban, extremo que no solo era apreciado por sus seres queridos, sino, por todo el barrio que, ante el suceso fatal, se autoconvocó [para exigir Justicia]”, afirmó el juez Basso en su voto.

Los patrulleros persiguieron a los secuestradores por la calle Calandria Archivo