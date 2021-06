“No tuve tiempo de frenar porque pasó de repente”, declaró el acusado de atropellar y matar a un nene en Flores

Ricardo Emanuel Papadopulos, el joven acusado de atropellar y matar a un niño de 4 años que cruzaba una avenida de Flores de la mano de su madre, el 17 diciembre de 2020, declaró que un camión, que cruzó en rojo la calle transversal, le tapó la visión y por eso “nunca” vio a las víctimas. Le pidió disculpas a la familia y afirmó que no quiso matar a nadie. Aseguró que quedó “shockeado” luego del incidente. “Me enteré al día siguiente que había fallecido el bebe; no podía reaccionar, no me pude entregar por eso”, declaró.

“No soy un asesino, le pido disculpas a la familia”, manifestó hoy ante el Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) 15 de la Ciudad de Buenos Aires, que compone de manera unipersonal el juez Gabriel Vega, a través de la plataforma Zoom, ya que se encuentra detenido en la sede de la División Homicidios de la Policía de la Ciudad, al hacer uso de su derecho constitucional de prestar declaración.

“Le pido disculpas a la familia si me lo permite señor juez, no soy un asesino. No soy mala persona y nunca quise hacerle daño a nadie, también tengo dos nenes y sé el dolor de ellos, es muy fuerte esto”, afirmó en la parte final de su declaración Papadopulos. Y quebrado por el llanto, agregó: “Por la noche no puedo dormir y tengo pesadillas. Mi vida cambio totalmente, también la de mi familia, yo sé que no voy a ser el mismo, siempre voy a tener la imagen del nene en mi cabeza”.

Según informó el Ministerio Público Fiscal, el imputado relató que la noche del hecho fue a buscar a un amigo para ir a cenar y luego tomaron la Avenida Directorio hacia el centro porteño. Sostuvo que no iba “cortando semáforos” y que siempre respetó la velocidad permitida. Recordó que antes de llegar a la intersección con la avenida San Pedrito se puso en el carril derecho y que cuando el semáforo se puso en verde apareció un camión “muy grande” que le tapó la visión. “No pude ver nada y cuando pasó el camión en un abrir y cerrar de ojos me encontré con la señora en el parabrisas”, manifestó.

El Volkswagen Golf GTi blanco en el garaje de Ciudadela donde su dueño y el hijo lo dejaron después de arrollar y matar a un niño y causar graves heridas a su madre

“No tuve tiempo de frenar porque pasó de repente, no me imaginé que iba a pasar un camión en rojo: no fue mi intención, no me dio tiempo de frenar, solamente lo que pude hacer fue tirar un volantazo a la izquierda para evitarla, pero no me dieron los tiempos”, sostuvo. Luego dijo que “no podía creer lo que había pasado” así que se fue hasta un garaje a guardar el a uto y se escondió. “Estuve shockeado, me sentí muy mal y me enteré al día siguiente que había fallecido el bebe; no podía reaccionar, no me pude entregar por eso”, recalcó.

“No quise matar a nadie, solo quería ir a comer con mi amigo y me encontré con la señora”, marcó y le pidió disculpas a la familia de las víctimas. “Por las noches no puedo dormir, pienso en el impacto y tengo pesadillas”, manifestó desde la sede de la División Homicidios de la Policía de la Ciudad. El imputado está detenido desde el 25 de diciembre pasado, cuando se entregó después de estar una semana prófugo.

Papadopulos, de 21 años, está acusado de “homicidio culposo en perjuicio del menor Isaac Ovadia Sus, en concurso ideal con lesiones graves culposas de las que resultó víctima Debora Inés Agosti, agravado por la conducción imprudente de un vehículo con motor y por haberse dado a la fuga debiendo responder en calidad de autor”.

Antes de la declaración indagatoria, se presentaron ante el tribunal dos médicos del SAME que asistieron a las víctimas aquella noche. La próxima audiencia se llevará adelante el próximo lunes 14 de junio, ocasión en que tendrán lugar los alegatos de la fiscalía, a cargo Ignacio Mahiques, y la querella que representa a la familia de las víctimas.

LA NACION

