Nueva modalidad de asalto: delincuentes inhibieron el cierre de un auto y robaron la casa del dueño

En la localidad bonaerense de Los Hornos, tres delincuentes ingresaron a una casa después de robar la llave de la propiedad que estaba dentro del vehículo. Así, pudieron entrar sin forzar la entrada y se llevaron 100.000 pesos, después de atar y golpear a dos jubiladas que estaban en el interior.

En los últimos años creció un método delictivo que cada vez se ve más en la ciudad y la provincia de Buenos Aires. Se trata de un inhibidor del cierre de los vehículos, que provoca que el auto quede abierto cuando el conductor cree que lo cerró. Así, los delincuentes pueden abrir la puerta con gran facilidad.

Para llevar adelante la secuencia, primero estacionaron su auto sobre la calle 64, entre 131 y 132. Según publicó el diario El Día, después vieron salir de una vivienda en esa misma cuadra a un hombre que se subió a su camioneta y comenzó su recorrido.

De acuerdo con información de la investigación, una de las principales hipótesis es que la banda delictiva siguió al conductor por todo su camino en el barrio. La víctima incluso paró en diferentes comercios para hacer compras.

Los delincuentes se llevaron $100.000

Más tarde, cuando el hombre bajó de su auto, los delincuentes inhibieron el cierre. Esto les permitió entrar al vehículo sin ningún tipo esfuerzo, simplemente abriendo la puerta como si nunca se hubiera cerrado. Así, extrajeron el juego de llaves que da acceso a la propiedad de esta persona.

Una vez en la vivienda, golpearon brutalmente a una jubilada, que era la dueña de la casa. La mujer se encontraba con una amiga en el comedor de su casa cuando ingresaron los delincuentes y se robaron 100.000 pesos.

En diálogo con el mismo medio, la víctima relató los hechos. “Le hice a ella un comentarios y detrás mío escuché una voz masculina que me gritó ‘callate’. Me sorprendió y, cuando me di vuelta, me dio una piña en la cara”, contó la mujer.

La amiga de la jubilada fue encerrada en el baño por los ladrones, quienes la ataron con un pañuelo en el cuello. “A mí me obligaron a entrar a mi habitación, me pidieron que me sentara en la cama y me ataron con un cable de USB”, sostuvo, y agregó: “Temí que pudiera pasar cualquier cosa”.

Después de atarla, le pidieron dólares. Sin embargo, la víctima les explicó que no tenía. Ante la negativa, uno de los asaltantes la golpeó brutalmente. “Me dieron vuelta el dormitorio, estaban desesperados buscando dinero y al final les dije dónde guardaba los 100.000 pesos que nos robaron”, detalló la jubilada.

Además, se llevaron unos 30 anillos de oro que la mujer guardaba, porque anteriormente tenían una joyería. “También me robaron mi alianza, tras quitármela bruscamente de mi dedo, y un cofre cerrado donde habrán imaginado que tendría más dinero y joyas”, continuó.