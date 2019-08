Nuevos malones: una zona rural es hostigada por delincuentes

Crédito: Imagen ilustrativa

Productores santafesinos están preocupados por la repetición de violentos ataques en estancias

José E. Bordón 2 de agosto de 2019

SANTA FE.- "No podemos entender lo que está pasando. Antes venían y robaban animales. Era algo habitual. Ahora, atacan bandas formadas por nueve delincuentes de diversas edades. Son malones. Intimidan y amenazan de una forma peligrosa. Intentan amedrentarnos para que nos vayamos y les dejemos la casa y el campo. Es algo nunca visto". Así describió Carlos Ingino, un reconocido productor santafesino de carne porcina, los ataques sufridos en establecimientos rurales cercanos a la capital provincial.

Los objetivos de las bandas a las que se refirió Ingino fueron los establecimientos rurales en el área limitada por la Autovía 19, que une Santo Tomé con San Francisco, en Córdoba, y la autopista Brigadier López que comunica Santa Fe con Rosario. En la zona están las localidades de Colonia San José, Santo Tomé y Sauce Viejo.

Según las víctimas que sufrieron robos e intentos de usurpación, esa zona es tierra de nadie. En un campo en jurisdicción de Santo Tomé, atacaron con disparos a un puestero. Antes le gritaron: "Entregá la casa y andate". Según los testimonios de las víctimas ante la policía, los ataques fueron muy violentos.

"Esas bandas llegan armadas. Disparan sin problemas. El fin de semana último, casi matan al puestero de un campo y a su mujer. El sábado pasado, un grupo de delincuentes entró a robar en un campo. Se llamó a la Guardia Rural Los Pumas, que están radicados en el distrito Constituyentes, y los delincuentes huyeron. Pero minutos después quisieron entrar en mi casa. Ahí se enfrentaron a tiros con el puestero y lo balearon. La situación se repitió con el puestero del campo vecino. No le pegaron, pero los asaltantes hicieron disparos intimidatorios. Dicen que no quisieron matarlo. La policía encontró varios proyectiles en la vivienda. Los delincuentes rompieron vidrios, roperos y se llevaron unas pocas cosas", describió el productor rural.

A partir de la reconstrucción del violento episodio realizada por la policía se estableció que quedaron impactos en las paredes de las casas y hasta en los árboles. Los delincuentes dispararon con escopetas, con pistolas y revólveres. Se hallaron cápsulas de varios calibres y dentro de la casa encontraron, incluso, proyectiles de 9 mm.

"Estamos cada día más preocupados porque en cualquier momento los ladrones pueden asesinar a alguien. Van a matar a un empleado. Los chicos ya no quieren venir a trabajar. No fueron episodios aislados. Hace un mes que tenemos una sucesión de robos. Pero no hay ningún detenido", explicó Ingino.

En tanto que Luis Chatelain, presidente comunal de Colonia San José, una de las localidades en el área donde ocurrieron los ataques, reconoció que esa zona no se escapa a los azotes de los malvivientes. "Hace unos días una banda de delincuentes fuertemente armados, pretendió concretar dos ataques en Colonia San José. Uno de los hechos ocurrió en la fábrica de lácteos Isabella y el otro, en la casa de un productor en Empalme San Carlos. Por suerte no pudieron llevarse mucho porque en un caso sonó la alarma y en el restante llegó la policía", dijo el funcionario.

Temor en la comunidad

Las autoridades de la zona reconocieron que en los últimos meses ocurrieron varios casos de abigeato. Sin embargo, la preocupación de los productores surgió porque los delincuentes aplicaron la violencia. "En los episodios recientes, los asaltantes atacaron con armas de fuego. Existe riesgo de vida para la gente, hay familias enteras en peligro. Varios productores expresaron que quieren irse de la zona", manifestó Chatelain.

Además del cuatrerismo y los ataques con armas, se registraron otros delitos. Por ejemplo, un productor de Franck, en el departamento Las Colonias, a 38 kilómetros al oeste de la capital provincial, denunció la faena de tres novillos en su campo.

"Hace tres meses que no andaban por esa zona", manifestó el productor, que hizo la denuncia policial.

También hubo denuncias sobre una red de comercialización de carne ilegal en algunos locales, que venden a bajo precio y sin ningún control bromatológico.

La preocupación de los productores aumentó ante hechos como el que sufrió una familia en Empalme San Carlos, en el límite entre los departamentos Las Colonias y Capital. Según fuentes oficiales, cuatro jóvenes armados redujeron a un matrimonio que descansaba en su dormitorio.

Ante la policía, las víctimas relataron que los delincuentes estuvieron en la casa durante más de una hora. Según los testigos, los ladrones buscaban dinero y objetos de valor. La mujer tomó su celular y avisó a la policía. Los uniformados llegaron en una retroexcavadora debido a que los caminos rurales estaban cortados al tránsito por la lluvia.

Al advertir la inminente llegada de la patrulla, los integrantes de esa banda decidieron abandonar el botín y escaparse.