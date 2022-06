Ola de violencia en Rosario. El intendente Pablo Javkin dijo que la ciudad “vive amenazada por las bandas mafiosas”

ROSARIO. En el acto del Día de la Bandera, con la notoria ausencia de funcionarios nacionales, el intendente de esta ciudad, Pablo Javkin, insistió con que Rosario “vive amenazada por bandas mafiosas que, con sus armas y su mugre, quieren que tengamos miedo y arrebatarnos la vida de nuestros pibes” y sostuvo que para combatir la crisis se necesita “unión y decisión”. El discurso de Javkin se produjo en una jornada atravesada por esa violencia que, según el jefe comunal, busca generar miedo. Hubo tres asesinatos en apenas 12 horas, lo que elevó a 132 la estadística de homicidios en lo que va de 2022, un año en el que aumentó la violencia derivada de los enfrentamientos entre bandas narco.

Ante ese contexto, el intendente de Rosario insistió, en su discurso por el Día de la Bandera, en hacer un fuerte reclamo por el problema de la seguridad, algo que no estuvo en el temario del gobernador santafesino Omar Perotti. “Para combatir esta crisis necesitamos unión y decisión. Cuando escuchamos desde acá los gritos que llegan desde el centro del país, sabemos que no nos sirven, que no resuelven nuestro problema”, ensayó Javkin, quien comentó que el nuevo destacamento de Gendarmería comenzará a funcionar a partir del mes próximo.

Disparos letales

Uno de los detonantes de la crisis en materia de seguridad se trasluce a través del crecimiento de los homicidios. Entre la tarde del domingo y la madrugada de este lunes se cometieron tres asesinatos en esta ciudad. En los tres crímenes de estas últimas horas, la sospecha es que están vinculados con la actividad de bandas criminales ligadas al narcomenudeo, un negocio que ejerce de tracción de los hechos violentos.

El primer crimen fue el de Cristian González, de 31 años, que recibió seis disparos en la zona del abdomen. El ataque se produjo en Cabildo y Buenos Aires, en el sur de la ciudad, donde la víctima fue atacada por sicarios que se movían en un auto. En el hecho también resultó herido de bala en las piernas un hombre de 38 años. Según las fuentes policiales, horas después fue aprehendido un menor de 17 años como sospechoso de haber participado del ataque. Al joven se le secuestró una pistola calibre 40, pero esta arma no habría sido la que se usó para ejecutar a González, ya que las vainas recolectadas por la policía pertenecen al calibre 9 milímetros.

El segundo ataque se concretó en Ayolas y Acceso Sur, cerca de la zona portuaria de Rosario. Allí, Yoana Maciel, de 33 años, fue baleada en el rostro y en el tórax. A la mujer le habrían disparado desde una camioneta. La víctima fue derivada al hospital de Emergencias, donde falleció a las pocas horas debido a las lesiones que tenía en la cara. También presentaba una fractura expuesta en la pierna derecha.

La policía identificó luego a un sospechoso por este hecho, que se movía por la zona en una camioneta. Agentes del Comando Radioeléctrico realizaron una persecución al vehículo, que terminó cuando el conductor de la chata chocó contra un árbol y escapó por los techos del vecindario, donde fue detenido.

El tercer crimen se produjo en Platón al 1400, también en la zona sur. Oscar Ayala, de 33 años, fue acribillado. Un allegado lo trasladó en una moto hasta el hospital Roque Sáenz Peña, donde murió. Ayala se encontraba en la puerta de su casa, cerca de la 1.20, cuando le dispararon once tiros.