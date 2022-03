Otra joven denunció haber sido víctima de uno de los sospechosos de la violación grupal en Palermo cuando tenía 14 años: “Me agarró del brazo y me tocó”

Tras la detención de seis hombres por la violación en grupo de una chica de 20 años en Palermo, una joven identificada como Giuliana denunció que también fue víctima de uno de los involucrados. En declaraciones televisivas, dijo que Ignacio Retondo (22) la abusó sexualmente cuando era una adolescente y afirmó: “No lo pude hablar por muchos años por el mandato social de que la mujer tiene la culpa”.

La víctima, que hoy tiene 21 años, dio una entrevista en eltrece a partir de una publicación que hizo en las redes sociales, donde escribió: “Cuando tenía 14, Ignacio Retondo abusó de mí. Fue sin consentimiento y yo pidiéndole por favor que no lo haga, ya que no quería y estaba lleno de gente. Algunos amigos de él lo cubrieron. No recuerdo sus nombres pero en su momento pensé que el problema era yo, ya que me ‘hacía la linda’. Años después me di cuenta de que fue abuso”.

Esta mañana Giuliana profundizó sobre su vínculo con el joven acusado de abuso y contó por qué decidió expresarse públicamente al respecto.

“Vi la noticia y me sorprendió que hayan sido seis y la manera en la que pasó. Pensé en lo que esta chica debe estar sufriendo por todo lo sucedido”, comenzó y agregó: “Me partió al medio y decidí no callar más y levantar la voz, hablar un poco y tratar de darle una mano a esta chica. Quiero que sepa que tiene mi apoyo y el de un montón de personas que van a estar para ella”.

A continuación, contó que conoció a Retondo cuando tenía 12 años en el Club Vecinal de Munro. “Nosotros jugábamos al básquet, yo era femenino y él masculino. Había reuniones en el club donde nos juntábamos, nos veíamos y todo bien, pero nunca hablé ni entablé una conversación. Siempre me pareció un chico lindo”, recordó la joven para luego referirse al día en el que fue víctima de abuso.

“En un momento fuimos a una joda, a un cumpleaños de una persona en común acá en Munro, a fin de año de 2015. Yo tenía 14 años. Estábamos en el evento y en un momento él me garra, nos ponemos a hablar -el ya sabiendo que me parecía lindo- y me agarra del brazo y me quiere tocar. Lo hace y yo intento separarme y me voy”, relató.

Y siguió: “Yo pensé que lo había hablado con alguien en su momento, pero no fue así. Yo con 14 años como mucho quería un beso de él, algo más normal, para mi edad. Fue terrible para mí porque no lo pude hablar por el mandato social de que la mujer tiene la culpa porque provoca con el short o la pollera. Me callé muchísimos años y mi familia se enteró de esto hace dos días, cuando les comenté que para cerrar esta etapa y para apoyar a esta chica necesitaba denunciarlo”.

Sobre el final de la entrevista, Giuliana pidió justicia por la joven abusada en Palermo y exigió: “Yo no quiero que estén presos 4, 5 o 6 años. Quiero que tengan una condena larga, una cadena perpetua, porque un violador para mí va a serlo siempre”.

Los acusados por abuso sexual en Palermo

Además de Retondo, los imputados por el caso de violación en Palermo fueron identificados como Ramón Ángel Pascual, de 23 años y domiciliado en Laferrere; Tomás Fabián Domínguez, de 21 y de San Miguel; Lautaro Dante Ciongo Pasotti, de 24 y con domicilio en San Martín; Steven Alexis Cuzzoni, de 20 años y con dirección en Villa Crespo; y Franco Jesús Lykan, de 24 años, domiciliado en Carapachay, Vicente López.

Se espera que todos los acusados sean indagados por la Justicia este mediodía. El proceso estará a cargo del juez en lo Criminal y Correccional 21, Marcos Fernández, por el delito de “abuso sexual”.