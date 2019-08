Otra marcha en San Miguel del Monte a tres meses de la masacre

Recordaron a los cuatro jóvenes que murieron en la persecución

A tres meses de la masacre ocurrida en San Miguel del Monte, familiares y amigos de los tres adolescentes y del joven que fueron asesinados por un grupo de policías que los persiguieron y les dispararon participaron de una marcha para pedir justicia. Rocío, de 13 años, la única sobreviviente de la masacre, estuvo entre los manifestantes.

La movilización se realizó en la plaza principal de San Miguel del Monte y fue convocada por los padres de Camila López, de 13 años; Danilo Sansone, de 13; Gonzalo Domínguez, de 14, y Carlos Aníbal Suárez, de 22.

Durante la marcha, los manifestantes mostraron banderas con inscripciones como "a los pibes los mató la policía" o "policía asesina", con las imágenes de las víctimas.

"Estoy muy triste todos los días pero tengo que estar fuerte porque necesito que se haga justicia, ya que esto fue un crimen, lo más atroz que se pueda imaginar", dijo Susana, madre de Gonzalo.

La mujer destacó el apoyo de los vecinos de San Miguel del Monte, que "me dieron fuerza para que no baje los brazos y continuar la lucha para que los policías que participaron en el hecho terminen en la cárcel. La gente todo el tiempo me da fuerza; muchos chicos del pueblo me quieren conocer y acompañarme, eso me hace bien".

La madre de Gonzalo dijo que están "conformes con cómo se está llevando la causa. Con mi abogada trabajamos permanentemente parar aportar pruebas y testigos".

Por último, la mujer agradeció el acompañamiento de la gente y afirmó que los padres convocarán todos los días 20 de cada mes para hacer una reunión solidaria.

Por el caso, continúan detenidos por "homicidio agravado por abuso de función como miembro de las fuerzas policiales calificado por el empleo de arma de fuego consumado y en tentativa" los policías Rubén Alberto García, Leonardo Daniel Ecilape, Manuel Monreal y Mariano Alejandro Ibáñez.

En la causa, se dio por acreditado que esos efectivos se encontraban a bordo de los patrulleros que persiguieron a los cinco jóvenes. Desde esos vehículos policiales se efectuaron los disparos que provocaron que el auto Fiat 147 conducido por Suárez chocase contra el acoplado de un camión que estaba estacionado en la colectora de la ruta 3.

El juzgado de Garantías de La Plata también dictó la prisión preventiva para los policías Franco Micucci, José Manuel Durán, Melina Blanco y José Alfredo Domínguez por "falsedad ideológica de instrumento público agravado, encubrimiento agravado, abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público".

Los cuatro imputados y la policía Nadia Genaro fueron acusados por intentar modificar las declaraciones de los testigos y ocultar las imágenes de las cámaras de seguridad que grabaron la mortal persecución.