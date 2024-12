Otro chico de 12 años fue capturado por formar parte de una peligrosa banda de asaltantes

Por edad son inimputables. Están prácticamente fuera del alcance de la ley. Y parecen comprender esa ventajosa situación. O al menos, los mayores de su cercanía buscan aprovechar esa impunidad. En los últimos días se sucedieron varios casos de menores delincuentes que no pueden ser juzgados bajo el Régimen Penal Juvenil, que marca en los 16 años el límite para penar conductas. Fue presentado un proyecto de ley para bajar la imputabilidad a los 13 años. Pero los hechos de esta semana empiezan a señalar una nueva frontera: otra vez fue capturado un chico de apenas 12 años.

Ese niño fue atrapado por la policía bonaerense en La Plata, donde se movía con un pistolón de los llamados tumberos, es decir con partes activas de un arma original y modificaciones caseras. Dos caños de calibre 12 y cinta aisladora como refuerzo de la culata corta. No trascendió si el arma fue probada por peritos, pero al menos los vecinos que la vieron apuntando a sus caras la consideraron tan peligrosa como cualquier otro sistema de disparo.

Los vecinos habían alertado a la policía sobre ese menor, que merodeaba la zona de 612 y 126 con intenciones de robo. Fue interceptado por los uniformados en la calle. No se resistió a la captura. Estaba solo en el momento de ser rodeado por agentes, pero fuentes policiales señalan que es conocido por su actividad como parte de una peligrosa banda de asaltantes.

La Justicia debe determinar qué acción tomará con ese chico. Los delitos de portación de arma e intento de robo no califican en este caso por la edad del menor. Las opciones son adoptar una medida de restricción social en un instituto de menores de bajo nivel de seguridad o entregar al chico a su familia.

Una situación similar debe resolver la Justicia juvenil en San Isidro con otro chico de 12 años, conocido como Piraña por su agresividad en los ataques a adultos mayores, a los que junto con su banda ese menor sorprendía mientras dormían en sus casas. Uno de los últimos robos en los que se asigna la participación de Piraña terminó con la víctima, de 86 años, gravemente herida, luego de horas de tortura con golpes y una picana eléctrica.

El menor identificado como Piraña fue atrapado en el shopping Unicenter, donde con otros compiches apenas un par de años más grandes gastaba los dólares apropiados como botín, que en el caso del robo en la localidad de Acassuso alcanzó los US$220.000.

Todavía no se resolvió la situación legal de ese chico atrapado en los últimos días. Que dos de sus hermanos ya estén tras las rejas marca el entorno familiar en el que se mueve. Piraña es señalado como participante, además, de otros violentos asaltos en la zona norte del conurbano.

Esa reiterancia que expone Piraña es una de las características de los menores delincuentes. Especialmente cuando por su edad son inimputables, los ladrones juveniles parecen comprender que sus acciones no tienen costo. Una muestra de esa puerta giratoria quedó a la vista en los últimos días en el municipio bonaerense de Ensenada, donde dos adolescentes de 15 y 16 años fueron atrapados poco después de salir en libertad de una comisaría.

En ese corto lapso en la calle, esos jóvenes cometieron tres delitos y en uno de esos robos golpearon sin piedad a un muchacho, apenas un poco mayor, para apropiarse de un celular.

Todo había comenzado con el robo de una motocicleta denunciado por un vecino de Ensenada. Por ese delito fueron detenidos los mencionados menores de 15 y 16 años. Sus identidades, al igual que los señalados como responsables de los delitos antes consignados, no es difundida ya que se trata de una forma de no “revictimizarlos”, entendiéndose en ese criterio legal que se trata de personas que no comprenden la criminalidad de sus acciones y que se ven forzados por diversas circunstancias a formar parte del mundo del delito. A los 16 años un adolescente está en condiciones de ejercer su derecho a elegir presidente y legisladores nacionales. En una elección de autoridades tienen el mismo derecho que una persona mayor. Diferente es la mirada en su relación con el delito, por eso ambos adolescentes quedaron rápidamente en libertad. El más joven directamente por su edad y su cómplice por la calificación de hurto en la causa que lo tenía demorado en una comisaría bonaerense. Pasaron solo la madrugada en la seccional policial.

Al salir, supuestamente bajo custodia de sus familiares, los menores delincuentes iniciaron un rápido raid de robos. Intentaron apoderarse de otra motocicleta, pero no lograron encender el motor, se apropiaron luego de dos bicicletas de alta gama y golpearon salvajemente a un adolescente para quitarle el teléfono móvil. Poco después fueron detenidos una vez más. La Justicia aún no tomó una decisión sobre ellos.

LA NACION

Temas Menores y delito