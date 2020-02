Otro video que involucra a uno de los Pertossi en una pelea con la Policía

La pelea pasó hace un año y confirma que los Pertossi protagonizaron actos de violencia antes del asesinato de Fernando Báez Sosa Fuente: LA NACION

Los jóvenes Pertossi (Ciro, Luciano y Lucas), integrantes del grupo que le quitó la vida a Fernando Báez Sosa, siguen en el ojo de la tormenta tras la aparición de un nuevo video que los muestra un año atrás en plena discusión callejera con la policía. En las últimas horas, circuló otro video en el que Lucas Pertossi arenga una pelea en el colegio.

Hace un año, uno de los Pertossi participó de una pelea con la Policía 02:28

Video

"No lo ahorques ¡Largalo! No me lo toques que es mi hermano. Es menor", le exige a la Policía, el integrante de la familia Pertossi mientras registra lo sucedido con su celular.

En medio del forcejeo, se escucha a una policía gritarle a uno de los muchachos que entorpece el accionar policial: "Sacalo de acá porque lo agarro". A lo que el joven vuelve a insistir con lo mismo: " No lo podés tocar porque es menor".

A medida que avanza el video, la situación se sale de control. "¿Cómo le vas a levantar la mano así? No te está poniendo un arma. No le podés levantar la mano", grita uno de los Pertossi. Ante el clamor exaltado, la mujer policía le reclama: "Escuchame una cosa: no puede agarrar de atrás a mi compañero: tiene un arma. Decile al pibe y llevatelo. Te lo llevás". "Está mirando", justifica el rugbier.

Lejos de controlarse la situación, la discusión continua. "Agarrá a los chorros", les grita el joven y chicanea: "Tiene una chapa y una pistola y se cree malo". "Callate la boca, callate", le indica el policía. "Está todo grabado", amenaza el zarateño.