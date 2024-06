Palermo: el periodista Walter Safarian fue asaltado por un ladrón que intentó robarle el auto

Escuchar

El periodista deportivo Walter Safarian fue protagonista de un caso de inseguridad cuando un ladrón intentó en la noche del miércoles robarle sus pertenencias. El robo fue frustrado por la Policía de la Ciudad que detuvo al ladrón.

El hecho sucedió en la puerta de Radio La Red ubicada en la calle Gorriti, a dos cuadras de la avenida Juan B. Justo, en el barrio de Palermo de la ciudad de Buenos Aires. Según trascendió, el periodista deportivo llegó en un auto a la entrada del medio y fue sorprendido por el asaltante cuando estacionó.

El hombre le pidió que se bajara del auto con intención de robarle. Sin embargo, un policía se percató de la situación y se acercó a detenerlo. Enseguida, el delincuente huyó del lugar, pero fue perseguido hasta quedar detenido.

El delincuente detenido por la Policía de la Ciudad

Al cabo de unos minutos, en diálogo con Juan Carlos Toti Pasman en el programa Fútbol 910 donde participa desde hace un año, Safarian llevó tranquilidad a sus familiares sobre lo ocurrido y agradeció los mensajes en redes sociales. Contó cómo fue la tensa situación.

“Estoy bien. Vine como todos los días a la radio. Hoy (por el miércoles) media hora más tarde porque había partido (Boca le ganó 2-0 a Almirante Brown). A las 20 horas paré el auto en la puerta y apareció un hombre con un cuchillo. Me dijo ‘bajate del auto por la otra puerta’. Era claro que me quería robar. Lo vio un Policía de la Ciudad que le dijo que arrojara el cuchillo y este salió corriendo, pero lo atraparon”, narró el periodista con pasado en Fox Sports.

Otro robo en Palermo

A principio de mes sucedió un violeto robo en un centro de estética de Palermo. Dos delincuentes ingresaron al salón de belleza, amenazaron a las trabajadoras y se robaron una computadora, una tablet, dos teléfonos celulares y 80.000 de la caja. Los dos sospechosos que eran buscados por la Policía, luego fueron detenidos por personal de la fuerza de seguridad porteña en Belgrano.

Los sospechosos fueron apresados por detectives de la División Investigaciones Comunal 14 en Zapata al 200, en Belgrano. Ambos delincuentes tienen antecedentes por delitos como robo y tenencia de estupefacientes.

“Ustedes tranquilas. No griten porque si no salimos todos en Crónica”, espetó el delincuente después de irrumpir en el local House of Beauty de Teodoro García al 2300, Palermo.

Mientras, su cómplice se apoderaba dde los objetos de valor, las dos empleadas y la única cliente que había en el local tenían miedo. No se tranquilizaron hasta que los ladrones se escaparon con el botín.

LA NACION