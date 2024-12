Palermo: el violento robo que sufrieron Gladys Florimonte, Christian Sancho y otros actores mientras ensayaban para una obra

Gladys Florimonte, Christian Sancho, Nacho Riera, Celeste Muriega y Lali González fueron víctimas de robo este martes por la tarde mientras ensayaban para la obra “No te vistas para cenar” en el Centro Cultural de Teatro “Alquimia” ubicado en el barrio porteño de Palermo. Fuentes de la Policía de la Ciudad consultadas por LA NACION, tras sustraer varias de las pertenencias del grupo, los delincuentes les obligaron a grabar saludos para “los pibes de La Matanza”.

De acuerdo con el testimonio de Florimonte, Sancho, Riera, Muriega y González, que dialogaron con personal de la Comisaría Vecinal 14B, fueron dos las personas que cometieron el delito. Ingresaron armados al lugar y les exigieron al grupo integrado por actores y actrices entregar sus celulares, relojes, anillos y dinero en efectivo. Antes de retirarse, detalla el parte policial, los delincuentes obligaron a los damnificados a enviarles saludos a “los pibes de La Matanza” mientras los filmaban.

La pesquisa la lleva adelante la División Investigaciones Comunales (DIC) 14.

“Nos robaron todo. Estábamos en la sala de ensayo. De golpe, sentimos que alguien había subido. Pensábamos que era la dueña del lugar. Después vimos que eran dos personas. Se metieron con un revólver y pidieron que les diéramos todo, que si no se lo dábamos se llevaban a uno puesto ”, contó Florimonte en Todo Noticias.

“Para terminar, nos ordenaron que nos pusiéramos todos juntos y nos obligaron a grabar individualmente ‘videitos’ con saludos para los pibes de La Matanza. Todos tuvimos que hacerle uno de esos videos. Y una vez grabados, nos hicieron tirar al piso y esperar al menos 30 minutos antes de levantarnos. A los cinco minutos estábamos que temblábamos todos. Llamamos a la Policía [de la Ciudad] y llegaron rapidísimo al lugar para tomarnos declaración”, rememoró.

Por su parte, Sancho contó a la misma señal: “Los esperaba un auto en la calle. Un auto rojo. Fue en el que se fueron. No sabemos si había más gente arriba del auto. Sentimos impotencia. Estas ensayando y de la nada te encontras con un tipo apuntándole a tu mujer en la cabeza. Fue una situación espantosa. De lo peor que me ha pasado. Nunca había tenido este tipo de experiencia. No se lo deseo a nadie. Es lo peor que te pueda pasar en la vida. Lo peor realmente”.

“Estoy shockeada todavía. Nos sacaron todo. Hay que agradecer que estamos vivos, que nos nos hicieron nada. Pero es triste. No hay que normalizarlo. Nos tenemos que dar cuenta de hasta dónde, hasta cuánto vamos a soportar esto. Le pueda haber pasado cualquier cosa a él [Christian Sancho], a ella [Gladys Florimonte], a cualquier otro compañero de estar al borde de la muerte en menos de un segundo. No se puede vivir en paz”, cerró Muriega entre lágrimas.

Brutal robo a “Huevo” Müller en Pontevedra

El pasado 13 de noviembre, el actor Alejandro “Huevo” Müller también fue víctima de un violento robo cuando salía de su casa en la localidad bonaerense de Pontevedra, en el municipio de Merlo. Dos motochorros lo sorprendieron para robarle la motocicleta, objetivo que lograron pese a los intentos del artista de resistirse. Los delincuentes escaparon con el rodado sustraído, pero uno de ellos fue detenido en los alrededores tras un operativo cerrojo de la Bonarense.

Müller, de 65 años, salía de su vivienda en esa zona al oeste del conurbano bonaerense cuando dos hombres lo abordaron con fines de asaltarlo. El actor se resistió al robo, pero finalmente entregó su vehículo, una Kawasaki 650 negra, y ambos ladrones escaparon. Debido a la pelea cuerpo a cuerpo, el artista sufrió lesiones.

Tras un llamado a la Policía Bonaerense, efectivos de la comisaría Merlo 2.ª arribaron a la casa de Müller, quien describió a los delincuentes, por lo que se montó un operativo cerrojo para dar con ellos. Los efectivos y algunos vecinos que colaboraron en la búsqueda dieron con uno de los sospechosos en el cruce de las calles Alfonsín y Ayacucho. El joven fue identificado como Gonzalo Uriel Angulo, de 19 años, quien se trasladaba en una moto Corven 110 negra sin patente.

Los policías redujeron al sujeto y se constató que era uno de los dos delincuentes que habían abordado al actor. Posteriormente, Müller lo reconoció como uno de sus asaltantes y fue trasladado a la correspondiente seccional. La investigación continuaba para dar con el otro delincuente y la moto sustraída a Müller. Interviene en el hecho la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio (UFIyJ) N.º 4 del Departamento Judicial de Morón, que solicitó el relevamiento de las cámaras de seguridad.

