Piden que un oficial de la Policía de la Ciudad vaya a juicio por el femicidio de su pareja y compañera en la fuerza

“¡No me pegues, no me pegues!”, gritó desesperadamente Sol Acuña Bilbao, dos horas antes de recibir un tiro en la cabeza que le quitó la vida el 1° de marzo en su casa de Villa del Parque. La joven, de 24 años, había discutido con su pareja, Germán Baigorria, efectivo de la Policía de la Ciudad, como ella. Aunque él inicialmente sostuvo que su novia, de 24 años, se había quitado la vida con su propia arma reglamentaria, para la Justicia fue él quien apretó el gatillo. Ahora, el fiscal Juan Pedro Zoni le solicitó a la jueza porteña Yamile Bernan la elevación a juicio de la causa que tiene al oficial como imputado de femicidio.

Según surge de la investigación, aquel día Sol había salido con una amiga. Durante buena parte de la noche mantuvo una discusión con su pareja a través de WhatsApp; él la acusaba de mantener una relación sentimental con otro. A las 3 de la mañana la joven regresó al PH de la calle Terrada al 2500. Allí la discusión continuó otras dos horas; la pelea era muy violenta, según los vecinos, y se cortó abruptamente con el estruendo de una detonación. Según reconstruyó posteriormente la fiscalía, el hombre tomó el arma reglamentaria de su pareja, una pistola calibre 9 mm y, desde muy corta distancia, le disparó en la cabeza, ocasionándole la muerte en el acto.

Después, Baigorria llamó al 911 para decir que Sol se había suicidado. Cuando la policía arribó al lugar, lo encontró sentado en la vereda, llorando. Le dijo al oficial que encabezada la comitiva que ambos habían mantenido una discusión, que su pareja le había disparado y luego se quitó la vida. Al ingresar en la vivienda, los efectivos advirtieron que había existido una situación de violencia previa porque, junto al cuerpo de la joven, encontraron distintos objetos rotos.

Aquel día Baigorria quedó detenido a disposición de la titular del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N°8, Yamile Bernan, quien tras indagarlo lo procesó el 11 de marzo pasado. Esa resolución fue confirmada por la Cámara Nacional en lo Criminal y Correccional.

Requerimiento de la fiscalía

Según informó el Ministerio Público Fiscal en su portal institucional fiscales.gob.ar, sobre la base de las pruebas colectadas durante la investigación del crimen, el fiscal Zoni solicitó que el hombre fuera enjuiciado como autor de homicidio doblemente agravado por el vínculo de pareja y por haber mediado violencia de género

En efecto, de los peritajes efectuados, como el dermotest, surge que “la víctima no tenía residuos de disparo en su mano hábil, mientras que el imputado sí tenía rastros en su mano de un disparo que, según él, no ejecutó”, todo lo cual, acusó la fiscalía, indica su responsabilidad en la muerte de la mujer.

En su requerimiento, Zoni consideró que el crimen ocurrió “en el marco de un contexto de violencia de género que sufría la víctima, dado que durante la relación de pareja el imputado ejercía violencia psicológica sobre ella, celándola incesantemente, revisándole el teléfono celular al punto de tener que borrar los mensajes para que no los leyera, y fastidiándose también si ella recibía a amistades en la casa en la que convivían”.

El fiscal también tuvo por probado que el acusado“ejercía violencia física, desplegándose tanto al enojarse y romper objetos de su domicilio como también sobre la propia víctima, a quien atacó en más de una oportunidad. Así, el presente hecho debe entenderse como un punto culminante dentro de la situación de violencia de género vivenciada por la fallecida”.

