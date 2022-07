Piden las capturas de otros cinco barrabravas de Alem por la mortal emboscada en el fútbol del ascenso

La fiscal de Luján, Laura Cordiviola, solicitó las detenciones de otros cinco sospechosos por su presunta vinculación con el asesinato del simpatizante de Luján, Joquín Coronel, de 18 años, ocurrido el domingo pasado. Según fuentes de la investigación, entre los imputados figuran los tres barrabravas del club Leandro Alem que llevaban armas de fuego y que dispararon contra los hinchas de Luján que esperaban poder ingresar en el estadio municipal para presenciar el partido entre el conjunto local y el equipo de General Rodríguez.

Hasta el momento hay tres sospechosos detenidos por el sangriento enfrentamiento ocurrido cuando se disputaba el match entre Luján y Leandro Alem, por el torneo de la primera C de la AFA. Los tres acusados conducían un Chevrolet Corsa blanco, un Audi y una camioneta Renault Sandero Stepwey, tres de los vehículos en los que llegaron los quince barrabravas de Alem, desde General Rodríguez, hasta Luján.

César Ramírez, uno de los detenidos por el asesinato de un hincha de Luján Policía Bonaerense

Los tres sospechosos fueron indagados y quedaron presos acusados de ser presuntos partícipes necesarios en el homicidio de Coronel. Sus vehículos quedaron grabados por cámaras de seguridad y teléfonos celulares de particulares cuando llegaron a Luján, cuando huían del estadio y en la autopista del Oeste, cuando regresaban a General Rodríguez, a las 16.15 y se detuvieron después que los barrabravas balearon a los hinchas de Luján.

Hoy, durante la tarde, trascendió los nombres de los supuestos agresores, a través de redes sociales de algunos de los sospechosos de integrar el grupo que atacó a los simpatizantes de Luján. Se trata de nueve integrantes de la barra brava de Leandro Alem.

No obstante, fuentes judiciales no dieron a conocer las identidades de los cinco barrabravas sobre los que pesan los pedidos detención para no entorpecer la investigación.

Uno de los sospechosos que fue buscado desde el inicio de la causa es el jefe de la barrabrava de Alem, quien se desempeña en la delegación municipal Las Malvinas, una repartición que depende del Municipio de General Rodríguez. Los servicios de este barrabrava fueron solicitados también por una de las facciones que se disputó el poder en el sindicato de trabajadores de la industria láctea.

A principios de octubre, uno de los grupos que pelean por el control del gremio lechero, se enfrentó a balazos con la facción rival que irrumpió en la sede del sindicato, situada en Independencia a 3300, para romper la asamblea en la que se definirían las pautas para las elecciones que debían realizarse en noviembre. Uno de esos grupos violentos contaba con la colaboración de reconocidos integrantes de la barra brava de Alem, también conocido como el conjunto “lechero”, entre los equipos que disputan los torneos del ascenso.

Según fuentes de la investigación, en los últimos meses, la barrabrava de Alem sumó a traficantes de droga y delincuentes que operan en el barrio Fonavi, de Moreno. Por este motivo, no resultó extraño que en uno de los siete allanamientos realizados ayer, los funcionarios judiciales y policiales encontraran un arma, oculta en el estadio de Alem. Si bien dicha arma no tendría las mismas características que la utilizada para matar al simpatizante de Luján, confirmó el hecho de que una parte importante del club fue copado por los barrabravas.