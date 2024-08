Pilar: un hombre amenazó con una escopeta a un grupo de adolescentes por hacerle “ring raje” en un barrio cerrado

Escuchar

Este fin de semana un hombre salió a la calle en el barrio cerrado Estancias del Pilar con una escopeta y amenazó a un grupo de adolescentes por hacerle “ring raje”. El domingo, las autoridades allanaron su casa y se lo llevaron a una dependencia policial.

El violento episodio ocurrió el viernes alrededor de las 22 luego de que cuatro adolescentes de 14 años -dos de ellos residentes del barrio- salieran a caminar por las calles y se les ocurriera golpearle la puerta a un vecino y luego escapar a las corridas. Fue tras ello que el hombre, muy enojado, salió de su casa con una escopeta y los amenazó, según informó el portal local Pilar A Diario.

El momento en el cual el agresor increpó a la madre de uno de ellos quedó grabado. “¿Qué me importa que sean chicos? Ubicate vos con la gente que tenés acá adentro. Vos tenés pelotudos adentro de tu casa, hacete cargo o va a haber un problema. ¿De dónde salieron estos pelotudos que me vienen a tocar la puerta de mi casa? Llamá al padre de estos pelotudos”, se lo escuchaba decir. Mientras la mujer reclamaba que calme su agresión, el hombre replicó: “No. Nadie tiene que golpear la puerta de mi casa a esta hora. Llamá al padre del pelotudo ese”.

La madre del joven difundió un texto contando su versión del episodio. Dijo que los adolescentes “tuvieron una mala idea” al decidir golpear la puerta de su vecino y luego irse y aseguró que en el barrio “se armó un estado de confusión generalizada” porque el altercado se habría dado en el marco de un malentendido. “El propietario salió con armas y la guardia [al mismo tiempo] buscaba a dos ‘chorros’. Este propietario vio a dos de ellos entrar en casa y se ve que ahí se dio cuenta de que eran dos chicos y no ladrones. A todo esto había un despliegue de seguridad impresionante”, indicó la vecina.

“Una amiga de la casa de al lado vino para casa y estábamos charlando de lo que estaba pasando cuando me golpean la puerta a patadas. Pregunté quién era y no respondieron. Como tenía a toda la seguridad en la puerta de casa decidí abrir creyendo que iba a estar resguardada. Este propietario se apareció con una escopeta y una pistola a los gritos para que los chicos bajaran, para que yo diera nombres -ya a dos los habían buscado uno de los padres-, insultándome sin parar y hasta me dijo ‘esto no va a quedar así’”, agregó.

El sábado, la mujer presentó una denuncia en la comisaría junto con el video. La Justicia impuso una medida perimetral y dispondrán de custodia policial. Según afirmó el mismo portal, la casa del agresor fue allanada el domingo y fue trasladado a una dependencia policial.

LA NACION

Temas Pilar