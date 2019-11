Polémica condena a solo 18 años por el homicidio de una mujer

Por mayoría, el tribunal desechó el cargo de femicidio

Un vendedor ambulante colombiano fue condenado a 18 años de cárcel por haber asesinado de 26 puñaladas a una joven en Santiago del Estero, en 2017. Dos de los tres jueces del tribunal que lo juzgó consideraron que se trató de un "homicidio simple" y no tuvieron en cuenta el agravante de "violencia de género" que había solicitado la fiscalía, lo que hubiese obligado a dictar la pena de prisión perpetua.

Fuentes judiciales informaron a la agencia de noticias Télam que la condena recayó sobre Jefferson Parra Giraldo, de 25 años, por el crimen de María Teresa Lobato, de 20. Los camaristas Susana Campos y Alfredo Daniel Pérez Gallardo lo sentenciaron por un delito que tiene una escala de pena que va de 8 a 25 años. En minoría, el juez Julio Carmelo Vidal votó por aplicarle la pena máxima.

Vidal coincidió con la fiscal Gabriela Gauna, que en su alegato había solicitado la pena de prisión perpetua por "homicidio agravado por violencia de género ( femicidio)", al considerar que Parra Giraldo había asesinado a Lobato porque ella se había negado a tener relaciones sexuales con él.

La defensora oficial Eva Valev de Jensen había pedido que se condene al colombiano a una pena atenuada.

En la última audiencia, Parra Giraldo pidió "perdón" a los familiares de la víctima y agregó que en ningún momento "tuvo intenciones de hacer daño" a la chica.

En el juicio el colombiano dijo no recordar qué pasó el 28 de abril de 2017 en la casa de Lobato, en Salavina, una población rural ubicada 160 kilómetros al sur de la capital provincial, supuestamente para tener relaciones sexuales.

"Me dolía la cabeza y sentía sed. No sé si fue la marihuana que fumé o el consumo de viagra. Yo quería tener sexo y ella me pidió que la besara en la cama y después no recuerdo nada más", dijo.

Él vendía muebles a domicilio y había conocido a la chica dos días antes. Luego, intercambiaron mensajes de texto y Parra le prometió: "No te vas a olvidar más de mí". Cuando ella se negó al sexo, él la mató de 26 cuchilladas delante de la hija de la víctima, de 2 años.