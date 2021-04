Policía herida: “Mi vida cambió para siempre, me costó salir a la calle”

Rocío Villarreal, la sargento de la Policía bonaerense que quedó parapléjica luego de ser baleada por la banda que en 2018 intentó copar la seccional de San Justo para liberar a un preso, aseguró que su “vida cambió para siempre” y que aún le “cuesta salir a la calle”, al tiempo que manifestó estar “contenta” por la condena a 50 años de prisión para cuatro de los acusados, pero “indignada” porque a uno de los hombres que ingresó en la comisaría “lo dejaron en libertad”.

Villarreal relató los hechos sucedidos el 30 de abril de 2018 en la comisaría Distrital Noroeste 1a. San Justo, donde “esa madrugada estaba en la oficina de oficial de servicio”.”Mi compañero me avisa que había entrado alguien, y cuando me levanto para asomarme a la puerta, llego y me encuentro con dos masculinos vestidos de policías. Estaban apuntando, me dicen ‘tirate al piso, quedate quieta’ y yo dije ‘no, no puede ser’, y yo ahí atiné a sacar el arma y ellos me dispararon”, contó la joven.

La sargento de 28 años dialogó con Telefé Noticias y señaló que si pudiera volver caminar, “volvería a ser policía”, que lo desea y “por eso” se esfuerza “mucho” en la rehabilitación.

Sobre el momento del ataque indicó que recibió “dos disparos y en el instante” cayó “al piso”, pero que “con el miedo que tenía, del piso seguía disparando”.

Comentó que sus compañeros ”Ddespués vinieron a buscarme, a asistirme y me dijeron ‘ya está’, porque yo todavía estaba tirada en el suelo con el arma en la mano, porque tenía miedo de que vuelvan” los atacantes.

Señaló Villarreal que estuvo “un año y medio internada” y que tras “la operación de la columna” le “dijeron que no volvía a caminar”, pero lo que “lo más triste” fueron los “quince días sin ver” a su hija.”De ahí, mi vida cambió para siempre, me costó salir a la calle mucho, demasiado, me cuesta todavía igual”, aseguró Villarreal y agregó que su hija es la que la “motiva” y por la que hace “todo lo que pueda para estar bien con ella”.

Fueron condenados a 50 años de prisión cuatro de los acusados por copar una comisaria y herir de gravedad a la sargento Rocío Villarreal Ignacio Sánchez

En ese sentido contó que cuando le preguntan a la niña, de cinco años, que le pasó a su madre, responde que “dos chicos malos le hicieron daño”.

”Está enojada también, porque dice ‘mamá, yo quiero que vuelvas a caminar’. ¿Y cómo le explico yo, que puede ser que no vuelva a caminar”, señaló entre lágrimas la joven.

En cuanto al fallo unánime del tribunal de La Matanza que ayer condenó a cuatro de los miembros de la banda a 50 años de prisión, Villarreal aseguró estar “contenta” pero “indignada porque al que entró a la comisaría (señaló en ese aspecto a Daniel Alberto Rodríguez) lo dejaron en libertad”.

Rodríguez, llegó al juicio detenido, pero finalmente fue absuelto por el tribunal.

”Voy a pedir justicia, para que se haga justicia, de que paguen todos los que tienen que pagar”, concluyó la joven, quien agregó que sus compañeros, a quienes les salvó la vida aquella madrugada, hoy son sus “hermanos”.

El ataque a la Comisaría Distrital Noroeste 1ª de La Matanza, situada en San Justo, ocurrió en horas de la madrugada del 30 de abril de 2018. Según la acusación, el objetivo de los delincuentes era rescatar a la fuerza a Leandro Aranda, que estaba alojado en un calabozo de la seccional policial.

Cuatro acusados por el ataque dentro de una comisaría de La Matanza recibieron una condena récord de 50 años de prisión Ignacio Sánchez

Aranda, que estaba detenido desde el 25 de agosto de 2017 acusado de haber asesinado a balazos a Nicolás Ojeda, en lo que se presume que se trató de un crimen relacionado con el tráfico de drogas, fue uno de los cuatro acusados que recibió la pena de 50 años de cárcel. La misma suerte corrió su mujer, Zahira Ludmila Bustamante.

Hasta 2004, la máxima pena era la prisión perpetua, con un tope de 25 años de prisión. Pero tras la aprobación de las denominadas leyes Blumberg –que agravaba los montos para los delitos graves y modificaba la regla del concurso de penas– se fijó el tope de 50 años de prisión o reclusión para los responsables de distintos delitos en concurso real.

