Por el impacto, Zárate suspende un evento

Se trata del Festival Provincial de Tango, que iba a comenzar el 22 de este mes en esa ciudad

El intendente de Zárate, Osvaldo Cáffaro, anunció que por el impacto del caso en la sociedad local se debió suspender la edición Nº 11 del Festival Provincial del Tango, que se iba a desarrollar entre el 22 y el 24 de este mes en el Anfiteatro Homero Expósito, de esa ciudad.

"A partir de llamados y expresiones de la comunidad decidimos suspender, reprogramar el festival del tango y todos los eventos masivos en función del crimen atroz que tiene como involucrados a chicos de Zárate" confirmó el jefe comunal, según informó el portal de noticias Impacto local.

Cáffaro agregó: "Es la primera vez que suspendemos un evento que institucionalmente es muy importante para la ciudad; analizamos el contexto y nos parece importante poder reprogramarlo".

Fue la primera vez que habló en público del caso: "Sobre el acompañamiento a la familia de Fernando, el pésame se tiene que dar personalmente [...] Todavía no lo hice porque no he tenido la oportunidad, pero por supuesto que estamos muy consternados con esto".

"No quiero mezclar a la política en esto por eso es que me he abstraído del tema, por respeto principalmente a la Justicia, que es quien debe imponer la pena" dijo Cáffaro. Cuando se lo consultó sobre la exsecretaria de Obras Públicas Rosalía Zárate, madre de Máximo Thomsen -procesado como coautor del crimen-, respondió: "Le di el apoyo en lo humano que se puede dar y nada más que eso".

Concluyó el intendente: "Zárate no es una ciudad de la violencia; los zarateños somos personas que vivimos en paz, que amamos nuestra ciudad, y eso nos tiene que marcar. Esto pasa en todas las provincias, es un tema muy serio que tenemos los argentinos y que no pasa solo por el control de la nocturnidad, porque los padres también tenemos responsabilidad".