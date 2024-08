Por qué liberaron a los rugbiers franceses

Escuchar

Los rugbiers franceses Oscar Jégou (21) y Hugo Auradou (20) que mantenían prisión domiciliaria por la causa por violación a una mujer de 39 años en Mendoza continúan imputados, pero este lunes 12 de agosto fueron liberados. A los acusados se les colocó una tobillera electrónica y tiene prohibido salir del país. La decisión se dio luego de que se filtraran audios de la víctima que la defensa tomó como supuestas evidencias de que la relación sexual entre los tres podría haber sido consentida.

Esto ocurrió luego de que la Fiscalía no solicitara una audiencia para pedir por la prisión preventiva, por lo que vencido el plazo para realizar esta acción, la justicia de la provincia cuyana resolvió acceder en parte a la solicitud de liberarlos de la prisión domiciliaria, pedida por el equipo de abogados de la defensa, encabezado por Rafael Cúneo Libarona, hermano menor del actual ministro de Justicia.

Rafael Cúneo Libarona, hermano menor del ministro de Justicia, encabeza el equipo de letrados de los rugbiers franceses acusados de violación, que también integran Germán Hnatow, y Analía Riveros; en esta foto, los tres hablan con Natacha Romano, abogada querellante Marcelo Aguilar

De todas formas, es importante aclarar que los jugadores continúan imputados por violar y golpear a una mujer de 39 años, es decir que siguen siendo investigados por abuso sexual con acceso carnal gravemente ultrajante agravado (en número indeterminado de hechos) y abuso sexual con acceso carnal agravado por ser cometido por dos o más personas, y deberán mantener una serie de requisitos acordes a su situación procesal.

Por lo tanto, deben portar una tobillera electrónica para acreditar su ubicación, se mantiene sobre ellos la prohibición de abandonar el país y tienen que conseguir un domicilio en la provincia cuyana que se adapte a la restricción que actualmente pesa sobre ellos respecto a la denunciante del hecho.

Qué dicen los audios de la mujer que denunció a los rugbiers franceses acusados de violación

Detrás de la falta de una solicitud de mantenerlos en prisión hubo distintos factores, entre los que resaltan audios filtrados de la víctima que el equipo de abogados de los rugbiers, utilizó como supuestas evidencias de que la relación sexual entre los tres podría haber sido consentida.

Se trata de un conjunto de audios de WhatsApp, enviados por la víctima a una amiga antes y después de los hechos por los que se acusa a los rugbiers franceses. En el primero de ellos, la joven recién acababa de conocer en un boliche a Oscar Jégou y Hugo Auradou, del seleccionado francés, y decidía ir con ellos al hotel donde estaban hospedados.

“Me fui con un rugbier de afuera, estoy en su hotel, así que no cuentes conmigo, ¿si?”, dice en el mensaje de la previa al supuesto ataque. Este consentimiento inicial no fue negado en ningún momento por la denunciante. Sin embargo, en su denuncia judicial, la víctima sostuvo que su conformidad se quebró cuando se cerró la puerta del cuarto del hotel Diplomatic.

A estos momentos hace alusión el tramo siguiente de los audios, registrados la mañana siguiente al ataque, cuando la víctima ya había regresado a su hogar: “Loca, gracias por el aguante, por todo. Conocí a un rugbier francés altísimo, el chabón re lindo y llegué a mi casa a las 9 am. O sea, te debo la vida, me hiciste el aguante de dejarme acá en mi casa. La vez que salgo, aproveché”, le explicó la víctima a su amiga.

Pero después comenzó a relatar las lesiones provocadas durante las relaciones sexuales que posteriormente se convertirían en el centro de su denuncia: “Me cagó a palos, me agarró del cachete y me dejó machucones en la cara, en la mandíbula, en la cola... rasguñones en la espalda, boluda, me hizo mierda el chabón”, dijo antes de subrayar: “Tengo morado un ojo, tengo moradas todas las t... machucones en el c... me hizo mierda, el chabón re enamoradizo pero cuando c...”

En el último audio, aseguró que debió tomar calmantes por el dolor provocado por los golpes durante las relaciones sexuales: “Gorda, me tuve que tomar un diclofenac porque me hicieron mierda. Encima imaginate que me pegara cachetazos así en la mandíbula, la tengo toda moretoneada. Depende de lo que quiere cada uno, pero hay que tener cuidado con eso”.

LA NACION