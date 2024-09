Por segunda vez se postergó el inicio del juicio por la muerte de Diego Maradona

Escuchar

El inicio del juicio para juzgar a los acusados por la muerte de Diego Armando Maradona, previsto para el 1° de octubre próximo, se postergó para el 11 de marzo de 2025. Además, “por el momento”, no autorizó que el cuerpo del astro mundial del fútbol sea trasladado a un mausoleo de Puerto Madero.

Así lo resolvió en las últimas horas el Tribunal Oral en lo Criminal N°3 de San Isidro, integrado por los jueces Verónica Di Tommaso, Maximiliano Savarino y Julieta Makintach, a cargo del debate, según informaron a LA NACION calificadas fuentes con acceso al expediente.

Por mayoría, el tribunal hizo lugar al pedido de las defensas del neurocirujano Leopoldo Luque, la psiquiatra Agustina Cosachov, el psicólogo Carlos Díaz, tres de los acusados, de postergar la audiencia de inicio del debate y fijaron como fecha para comenzar el juicio el 11 de marzo próximo a las 9.30.

Se trata de la segunda postergación. La fecha original había sido programada para el 1 de junio pasado.

“Entiendo que corresponde hacer lugar a la solicitud de postergación de la audiencia debate formulada por las Defensas de los imputados Luque, Cosachov y Díaz, sin oposición de las demás partes de este proceso. La falta de oposición expresa de los representantes del Ministerio Público Fiscal, de los letrados que asisten a los cinco particulares damnificados, y las defensas de los restantes imputados, debe ser evaluada en el marco del proceso acusatorio que rige en la provincia de Buenos Aires”, sostuvo en su voto el juez Savarino, según la resolución a la que tuvo acceso LA NACION. La magistrada Di Tommaso adhirió al voto de su colega.

La tercera integrante del tribunal, la jueza Makintach: “Vencida por la mayoría luego de la deliberación referida a la suspensión de debate, solo queda aquí dejar a salvo mi opinión en punto a que entiendo corresponde mantener la fecha de debate fijada para el primero de octubre del corriente año dado que no advierto ninguna cuestión fáctica o jurídica que justifique una suspensión. No advierto ninguna cuestión prejudicial o eventual obstáculo normativo de fondo o procedimental que justifique la postergación. A todo evento y en caso de existir algún obstáculo para celebrar el juicio en la fecha establecida en tiempo y forma con la debida antelación, este no aparece siquiera alegado en alguna presentación”.

Leopoldo Luque, uno de los acusados, y Diego Armando Maradona

En el debate, el Ministerio Púbico estará representada por la fiscal Laura Capra, y los fiscales generales adjuntos de San Isidro, Patricio Ferrari y Cosme Iribarren.

Además de Luque, Cosachov y Díaz, hay otros cinco acusados por la muerte de Maradona: Nancy Forlini, Mariano Perroni, el enfermero Ricardo Almirón, el médico Pedro Di Spagna y la enfermera Dahiana Gisela Madrid.

Noticia en desarrollo

Temas La muerte de Diego Maradona