Por un mensaje macabro. La familia de un chico que murió ahogado sospecha de sus amigos y pide “justicia”

CÓRDOBA. La familia de Arian Quinteros insiste con que la muerte del chico de 14 años no fue un accidente y reclama justicia. El cuerpo del menor fue encontrado en la costa del lago de Embalse, en el Valle de Calamuchita, Córdoba, el sábado 30 de octubre. Había ido allí con un grupo de adolescentes. Fueron dos de ellos los que, una semana después del hecho, viralizaron un video en el que decían que el joven “ya no existe”, que había sido “comido con una carpa” y que se había quedado “nadando con los peces”, mientras se reían.

“Hola Yohana, te vengo a decir que tu hijo desapareció misteriosamente debajo del agua y se cagó muriendo, no lo vimos más, ya no existe, ahora debe estar nadando con los peces o se lo comió una carpa. Para nosotros está en el agua, ‘morido’ ahí”. Ese es el mensaje macabro del video grabado por dos jóvenes de 15 y 17 años y enviado a Yohana Quinteros, la mamá de Arian.

Los dos adolescentes que le enviaron a la madre de Arian Quinteros el macabro mensaje en el que le dijeron a la madre del chico que se había ahogado y que habia sido "comido por una carpa" Captura de video

Para el fiscal de Río Tercero Alejandro Carballo no hay elementos que hagan presumir que la muerte del chico fue un hecho doloso; entiende que quienes estaban con él pensaron que había vuelto nadando a la costa y que el video no tiene peso en la causa, sino que es simplemente un chiste de mal gusto.

“Puedo decir que estoy indignada con esas personas a las que mi hijo les decía amigos, a las que les abrí la puerta de mi casa y confié en que su amistad con mi hijo era sana y sincera”, escribió Quintero en sus redes sociales. “Ellos me podrían haber avisado en ese momento, pero no lo hicieron. Pido justicia por mi ángel, que nada de maldad tenía en su corazón. Estoy desgarrada”, agregó.

La familia y amigos de Arian realizaron ya dos marchas pidiendo justicia. Aunque la fiscalía insiste con que la muerte fue por “ahogamiento o sumersión”, la madre pide que quienes puedan tener material para aportar, lo hagan. La familia tiene datos de que había al menos otras dos personas cerca, que hasta el momento no se presentaron a declarar.

“No fue un accidente. Le pido, le imploro a la gente que me acompañe, que aporte lo que tenga, videos, fotos… Ese día había drones, había mucha gente en el lago. Por favor, si alguien vio algo que lo diga”, reclamó la mujer en varias oportunidades. La familia pide que se investigue a los otros jóvenes que estaban con Arian. El padre del adolescente planteó que no dice que “son culpables, pero hay que investigarlos”.

Las sospechas nacen porque el grupo no alertó sobre la desaparición de Arian, a pesar de que había bomberos en la zona; incluso cuando empezó la búsqueda dieron pistas confusas. Pasó tiempo hasta que “dijeron que les parecía que podría estar en un lugar y justamente ahí fue encontrado Arian, a 25 metros de la costa y a tres metros de profundidad”, afirmó el padre.

Arian tenía 14 años y sabía nadar.

Días después del entierro del adolescente aparecieron en su tumba unas cadenitas que él usaba, y eso también llamó la atención de la familia. En función de esas sospechas, es que los padres piden el cambio de carátula.

El video de los amigos riéndose apareció a la semana de la muerte del chico; lo recibió su mamá, quien dio parte a la Justicia. “El fiscal nos dice que puede ser que el video que le mandaron a la mamá lo hayan filmado antes. Bueno, si fue así, entonces fue premeditado lo que le hicieron a Arian”, explicó el padre.

La Justicia dispuso dos allanamientos en los domicilios de los involucrados y en los procedimientos se incautaron sus teléfonos móviles, pero, al menos para la fiscalía, las imágenes no son relevantes para la causa, más allá de que son “repudiables”. Los investigadores sostienen que el resultado de la autopsia y otras pruebas recabadas los dejan sin sospechas de que haya habido algún delito.