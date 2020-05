Gustavo Isidro Garzón, en una de las audiencias Crédito: Gentileza: El tribuno de Jujuy

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 14 de mayo de 2020 • 13:02

Hace dos años, en Jujuy , Gustavo Garzón tomó un rifle y le disparó a quemarropa a su exmujer. Tras balearla en al menos tres partes del cuerpo, la golpeó con la culata del arma en la cabeza. Pensó que la había asesinado, pero no fue así. La víctima logró mantenerse con vida para ver que finalmente se haría justicia por ella: el hombre fue condenado a 17 años de prisión por intento de femicidio . "Es una sentencia ejemplar", dijo la víctima.

El fallo fue dictado por el Tribunal en lo Criminal Nº 2 de Jujuy, tras una audiencia realizada por videoconferencia ante las medidas de seguridad por el coronavirus . El hecho había ocurrido el 29 de julio de 2018 en un domicilio de la ciudad jujeña de San Pedro.

El debate, que tenía a Garzón como imputado por la tentativa de femicidio de su ex pareja Verónica Castillo, había comenzado el 10 de marzo, pero fue suspendido por el aislamiento decretado por el Gobierno Nacional y se reinició ahora, tras las medidas de bioseguridad ordenadas por la Justicia.

El hombre fue condenado por el delito de "homicidio agravado por el vínculo de una mujer cuando el hecho sea perpetrado por un hombre y mediare violencia de género y por el uso de arma de fuego en grado de tentativa".

Conforme con la condena, Castillo habló con el diario local El Tribuno : "Es una sentencia ejemplar porque siempre suelen dar penas menores si no está consumado el femicidio. El hecho que yo esté viva es un milagro, me disparó a quemarropa cinco veces y me dejó secuelas irreversibles en el cuerpo. Temía que el hecho que yo siga viva pudiera hacer que se aminore la pena y por suerte eso no sucedió".

El caso

Ese 29 de julio, Castillo mantuvo una discusión con Garzón en relación a la hija de ambos. La mujer pretendía retirarla del hogar. El hombre tomó un rifle calibre .22 y le disparó a la mujer, a quien hirió en el hombro derecho, en el muslo izquierdo y en la región lumbar. Luego, la golpeó con la culata del arma en la cabeza y en otras partes del cuerpo.

El agresor escapó después que intervinieron sus padres en auxilio de la mujer. Creyendo que había matado a su expareja, Garzón se entregó en la sede de la Brigada de Investigaciones de la ciudad de San Pedro de Jujuy, donde reconoció la autoría de los hechos.

Castillo pudo salvar su vida por la intervención del SAME local y los médicos de guardia del hospital Guillermo Páterson, de San Pedro.