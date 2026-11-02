Presentan un proyecto para prevenir ataques con piedras a automovilistas que circulan en las rutas bonaerenses

Un grupo de diputados de la oposición bonaerense presentó un proyecto que busca prevenir ataques con piedras contra automovilistas que circulan en rutas del mayor distrito del país, ya sean simples actos vandálicos o para forzar la detención de los vehículos y asaltar a sus tripulantes.

Según pudo saber LA NACION, el bloque de diputados de la Unión Cívica Radical (UCR) integrado por Valentín Miranda, Priscila Minnaard y Alejandra Lorden, presentó una iniciativa que busca modificar la Ley Orgánica de la Dirección de Vialidad “para reforzar la seguridad y prevenir situaciones de peligro”.

Proponen que Vialidad cree un “Mapa de Tramos Críticos”, junto con el Ministerio de Seguridad y las empresas concesionarias, con el objetivo de identificar los sectores con antecedentes de robos, agresiones o accesos irregulares. Este mapa deberá ser actualizado con periodicidad y sus datos serán públicos.

En ese sentido, exigen que haya infraestructura de protección obligatoria en las zonas catalogadas como críticas, que contemple mallas anti-arrojo en puentes y pasarelas, cercos perimetrales, iluminación adecuada y cámaras de monitoreo vinculadas a los centros de control y a las fuerzas de seguridad. Además, el proyecto establece la prohibición de dejar zonas desprotegidas durante la realización de obras.

La iniciativa contempla sanciones y multas a empresas o ejecutores de obras que incumplan estas disposiciones y prevé que la financiación de los nuevos elementos en tramos críticos correrá por cuenta del Estado Provincial mediante recursos de Rentas Generales. Ninguno de estos costos podrá ser trasladado a las tarifas de peaje ni impactar en los usuarios.

Se propone, además, la actualización de la multa establecida por el artículo 29°, fijada en 1977 en 500.000 pesos, lo que actualmente equivale a menos de un centavo. Para evitar su desactualización, el proyecto expresa el monto en unidades fijas utilizando el mismo parámetro que aplica la Provincia de Buenos Aires para las multas de tránsito.

Según informaron voceros de los legisladores, “el proyecto toma como antecedente situaciones críticas registradas en la Autopista Buenos Aires-La Plata y otras arterias de la provincia, donde la remoción de vallas perimetrales por la realización de obras (como las del cuarto carril a la altura del barrio El Monte, en Quilmes) o el ataque con proyectiles desde puentes afectaron la integridad de conductores y pasajeros” de vehículos de todo tipo.

“Buscamos que una mejora necesaria en la infraestructura vial no se convierta en una oportunidad para el delito. Es indispensable que el Estado prevenga estos riesgos en lugar de actuar cuando las consecuencias ya son irreparables”, argumentaron los autores de la iniciativa.