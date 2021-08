Prisión domiciliaria a un sindicalista acusado de contratar a Los Monos para intimidar a sus rivales

La Justicia ordenó la prisión preventiva con morigeración a prisión domiciliaria de Horacio Boix, el histórico secretario general de Peones de Taxi de Rosario, quien está acusado de contratar a Los Monos para intimidar a sus rivales. La imputación, que también recayó sobre el líder de la banda narco Ariel “Guille” Cantero y otros cuatro sospechosos, sostiene que el sindicalista ordenó amedrentar a balazos a los choferes que lo desplazaron de la conducción del gremio a fines de 2019, a quienes les exigían dinero para no atentar contra ellos o sus familiares.

Según el diario La Capital, tres fiscales presentaron la acusación ayer y apuntaron contra Cantero y Damián “Toro” Escobar como los organizadores de las extorsiones, que incluyeron al menos cinco ataques a tiros a domicilios de sindicalistas. Los investigadores sostienen que las maniobras se concretaron entre septiembre de 2019 y enero de 2020, y que fue el propio Boix quien llamó a los delincuentes mientras se encontraban en la cárcel para contratar sus servicios.

Ante la evidencia presentada y el pedido de los fiscales, el juez Román Lanzón resolvió imponerle prisión domiciliaria al sindicalista, que permanecerá en una cárcel hasta que le coloquen una tobillera electrónica que permita controlarlo. En tanto, a los restantes imputados se les dictó la prisión domiciliaria efectiva.

“Es una injusticia, pero me puse a disposición de la Fiscalía desde el primer momento”, aseguró Boix antes de la audiencia y agregó: “De las balaceras no tengo nada que ver, no tengo relación con las personas acusadas”. Además, negó otra denuncia en su contra por administración fraudulenta, según la cual habría desviado $8 millones del sindicato de taxistas. Esta última acusación fue la que impulsó su desplazamiento del gremio.

La Justicia evalúa una nueva imputación contra Cantero

Por otra parte, en las últimas horas la Justicia evaluaba imputar al líder de Los Monos por la frase que lanzó ayer como forma de presentación en el juicio en el que está acusado de ordenar 14 atentados contra magistrados en 2018. En ese contexto, Cantero aseguró que su profesión es contratar “sicarios para tirar tiros a jueces”.

La burla de “Guille” complica su situación judicial, luego de que los fiscales del caso, Matías Edery, Gastón Ávila, Miguel Moreno y Aníbal Vescovo, adelantaran que pedirán en su contra la pena de 24 años de prisión por siete hechos de “amenazas coactivas agravadas por ser anónimas, por la utilización de un arma de fuego y por tener como propósito alguna medida o concesión de un miembro del poder público en concurso ideal con daño calificado”.

La misma condena y por los mismos delitos fue requerida para otros dos miembros de la banda: Matías César y Lucía Uberti. Para Daniel Delgado y Leandro Olivera, en tanto, solicitaron 13 años de prisión; 12 años para Leonel Fernández; y 9 y medio para Damián Chávez.

LA NACION

