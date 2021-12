Prometía curar el cáncer y el Covid-19: cae una banda que vendía un producto prohibido por la Anmat

Sus clientes eran personas desesperadas por su salud o la de sus familiares y ellos prometían una solución milagrosa para combatir el cáncer o curar el Covid-19. Su producto, que elaboraban de forma casera en laboratorios de Santa Fe y la ciudad de Buenos Aires, había sido prohibido por la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (Anmat) en julio del año pasado. Ahora, tras 18 meses de investigación, detectives de la Policía Federal Argentina (PFA) detuvieron a cinco sospechosos acusados de ser parte de una supuesta organización criminal que fabricaba y comercializaba la sustancia, denominada Plata Coloidal Argenyl, por redes sociales y plataformas Web.

Así lo informaron a LA NACION fuentes del Ministerios de Seguridad de la Nación y de la PFA. El supuesto líder de la organización es un ciudadano español con relaciones familiares con propietarios de un laboratorio en Zaragoza.

Las comunicaciones claves de la causa: conversación entre una cliente y una vendedora

“Los clientes, personas desesperadas, confiaban en lo que le decían los sospechosos, que no eran otra cosa que inescrupulosos que prometían combatir el cáncer y curar el coronavirus”, sostuvo un detective que participó de la investigación.

Como se dijo, la investigación comenzó hace 18 meses cuando el juez federal Julián Ercolini le dio intervención a la División Delitos contra la Salud Pública de la PFA, a cargo del comisario Pablo Soriani.

“Tras las tareas investigativas se logró determinar que un grupo de personas se dedicaban a la elaboración, acopio y comercialización de una sustancia prohibida. Para captar el interés de posibles compradores afirmaban que tenía propiedades curativas”, sostuvo un investigador.

En las últimas horas hubo allanamientos en la ciudad de Buenos Aires, Santa Fe, Corrientes y Misiones. El producto era ofrecido por medio de redes sociales y plataformas Web.

Las comunicaciones claves de la causa: el supuesto líder de la organización criminal con un cómplice

Los productos eran comercializados en frascos de 125 ml o 250 ml y tenían un valor de 750 pesos. La sustancia Plata Coloidal Argenyl fue prohibida por la Anmat en julio de 2020. Según se explicó en la disposición 5570/2020 del organismo, “es importante resaltar que el producto es ofrecido y distribuido como un medicamento no solo con propiedades terapéuticas, sino que también es ofrecido para la prevención y tratamiento del Covid-19, sin contar con la debida autorización ante esta administración nacional. Se trata de un producto ilegal, toda vez que declara datos no veraces en su rotulado, se desconoce su efectivo origen y su formulación, por lo cual no puede garantizarse su calidad, seguridad y eficacia, situación que resulta en un riesgo para la salud de la población, máxime teniendo en cuenta el contexto actual de pandemia en el que nos encontramos”.

Según fuentes de la PFA, la elaboración del producto comercializado era de “forma casera con la reducción de una barra de plata en diferentes líquidos prohibidos”. En los allanamientos, además de las detenciones de los sospechosos, se secuestraron 4000 unidades de la sustancia que vendía la organización criminal.

“Los compradores eran en su mayoría personas con enfermedades complejas, terminales, o dolencias crónicas, las cuales, en su búsqueda de sanación, adquirían el producto. Los detenidos, ante esta situación, se aprovechaban de los clientes”, explicó el Ministerio de Seguridad de la Nación en un comunicado de prensa.

En los próximos días, el juez federal Ercolini deberá definir la situación procesal de los sospechosos.