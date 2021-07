Protesta en la Panamericana por la muerte de un joven detenido por policías

Un grupo de familiares y amigos de un joven, de 25 años, que murió hace dos meses cuando era trasladado en un móvil policial, cortaron el cruce de la ruta 202 y la colectora de la Panamericana para reclamar que siga preso el único policía acusado en el caso.

“A Franco lo asesinaron, lo agarraron con vida y él no se quería subir al patrullero. Lo tiraron al piso, le pusieron las esposas y después le dieron patadas en la cabeza. A Franco se lo llevaron con vida, lo tiraron atrás de la caja del patrullero”, expresó Gabriel Cardozo, el hermano de Franco.

Familiares de Franco Cardozo reclamaron justicia Hernán Zenteno - LA NACION

Cardozo había sido detenido el 28 de mayo pasado cuando un vecino, de Don Torcuato, llamó al número de emergencias 911 ante un posible hecho de violencia de género. Entre varios policías lograron reducir al imputado y lo llevaron a la comisaría.

En la seccional no quisieron recibirlo debido a que exigían un informe médico. Cardozo falleció durante el traslado al hospital para que lo revisaran, Según fuentes de la investigación, la causa de la muerte fue un paro cardiorrespiratorio no traumático. En la autopsia no se encontró ninguna fractura ni golpe letal. El informe toxicológico determinó que había consumido gran cantidad de drogas y alcohol.

Familiares y amigos de Franco Cardozo se manifestaron en el cruce de Panamericana y la ruta 202 Hernán Zenteno - LA NACION

“Pedimos Justicia por mi hijo, Se lo llevaron con vida y me lo entregaron muerto”, dijo la madre de Cardozo durante la marcha.

LA NACION