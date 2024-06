Qué es el sincretismo, el culto religioso que uno de los abogados le adjudicó a la abuela de Loan

Escuchar

La búsqueda de Loan Danilo Peña sigue intensamente desde su desaparición el jueves 13 de junio, pero aún no se sabe nada en concreto sobre el paradero del niño correntino del pueblo 9 de Julio. En los últimos días surgieron varías hipótesis sobre qué le pasó y dónde podría estar. Entre ellas se destacan las declaraciones de Marcelo Hanson, el abogado de Mónica del Carmen Millapi y Daniel “Fierrito” Ramírez, dos de los detenidos en la causa. El letrado apuntó contra la abuela del menor de cinco años, Catalina, y sostuvo que practica “sincretismo”, un culto que cruza de la religión católica con otras creencias.

Actualmente, la Justicia puso la carátula “trata de personas” a la causa tras dar un giro en la investigación durante este fin de semana y se descartó el “abandono de persona” ante la posibilidad de que Loan se haya perdido. Este lunes el juez Ortiz hizo lugar al pedido de los fiscales y pasó la causa al fuero federal. La funcionaria municipal María Victoria Caillava y su marido, Carlos Pérez, se habrían llevado al niño en la camioneta blanca Ford Ranger con la que llegaron hasta la casa de Catalina. Al día siguiente, es decir el viernes, ambos habrían viajado a Resistencia, Chaco. La sospecha es que en algún punto del recorrido entregaron al niño a una organización de trata que se habría encargado presuntamente de cruzarlo a Paraguay.

Qué dijo el abogado de los dos detenidos sobre la abuela de Loan

El abogado de Mónica del Carmen Millapi y Daniel “Fierrito” Ramírez aseguró que Catalina, la abuela de Loan, está involucrada en el sincretismo. “La señora, su actividad y ese santuario que tiene ahí, sus invocaciones y demás, le habían salido bien… No sé para qué lo utiliza, he visto un video y tengo experiencia en el tema por haber intervenido en el caso Ramoncito (un niño que fue asesinado en 2006 en una misa satánica). Tengo mis conclusiones y estoy trabajando con un licenciado antropólogo que me está asesorando y ya le di material para que analice“, afirmó Marcelo Hanson en diálogo con LN+.

En ese sentido, esta misma acusación fue retomada en una entrevista con la señal de TN, en donde aseguró que la mujer “le había prometido una comida a su santo”. “El sincretismo de las religiones actuales hace que se invoquen a santos que no están a la vista... Los que entienden del tema sabrán de lo que estoy hablando”, puntualizó. Y agregó: “Catalina había prometido hacerle comida al santo y eso no es propio de los santos de la religión católica, no se les ofrece comida a esos. Ahí hay un sincretismo que puede o no tener relación con la desaparición del chico”.

De todos modos, se mostró de acuerdo con la principal hipótesis que sostiene que Loan podría haber sido vendido a una red de trata de personas. “Si uno conoce el lugar se da cuenta de que un niño de cinco años no sale por el aire volando, son más de 7 km. de distancia de donde estaba, hay una ruta y los caminos son inaccesibles. Esta provincia tiene muchos casos de chicos desaparecidos”, aseveró.

Qué es el sincretismo, el culto religioso que le adjudican a la abuela de Loan

Según la Real Academia Española (RAE), la definición de “sincretismo” es “la combinación de distintas teorías, actitudes u opiniones”. En este caso, se trata de una mezcla de varias creencias y doctrinas de diferentes religiones o a la incorporación de creencias que no están relacionadas con una religión tradicional.

Los casos más comunes en nuestro país es la adopción de religiones y deidades de los pueblos originarios de la zona con la religión católicas. Vale recordar que estas creencias fueron prohibidas durante la ocupación española, que instauró el cristianismo en el Virreinato del Río de la Plata. A su vez, con el tiempo se fueron mezclando figuras católicas con otros sistemas de fe, como es el caso del satanismo o umbanda. Estos suelen llevar adelante ritos y realizan altares para adorar a distintas figuras religiosas.

