En los últimos días, se prendieron las alarmas por un “fiebre trader” en la localidad bonaerense de San Pedro, ubicada 170 kilómetros al noroeste de la ciudad de Buenos Aires. Aproximadamente un tercio de su población se ve involucrada en una plataforma que se cree que se trataría de una estafa piramidal. Se trata de RainbowEx, la cual promete duplicar los dólares invertidos en criptomonedas en solo un mes y medio. En ese sentido, muchas personas se preguntan qué ocurrió y qué medidas tomó la Justicia al respecto.

Qué pasó en San Pedro con la estafa piramidal

Este lunes 7 de octubre se viralizó el caso de San Pedro a partir del cuestionamiento de varias personas sobre la legitimidad de la plataforma de trading que lleva adelante la entidad Knight Consortium. Miles de habitantes de San Pedro pusieron sus ahorros en Rainbow Exchange o RainbowEx con la esperanza de ganar el doble de su inversión de forma fácil y rápida en un negocio de compra y venta de criptomonedas.

Se estima que unas 20.000 personas de la localidad bonaerense son “inversores” en RainbowEx. Sería un tercio de la población de San pedro, ya que se estima que la ciudad tiene alrededor de 70.000 habitantes.

La plataforma les ofrecía ganancias diarias en dólares con una tasa de interés muy baja, específicamente del 1% o del 2%. Esta cifra está muy por debajo de los rendimientos que ofrecen otras empresas financieras, incluso para el mercado de criptomonedas. Ante la promesa de ganar mucho dinero en poco tiempo, muchos pusieron sus ahorros en esta plataforma, mientras que otros fueron más allá y vendieron su auto u hasta sacaron préstamos para colocar más dinero.

Parte de la información que se brinda en la web de Knight Consortium Knight Consortium

Algo que también era llamativo sobre esta aplicación es que no se podía conseguir por medio de la Play Store de Google. Era necesario descargar un APK (Android Application Package), es decir un paquete para el sistema operativo Android. Este formato permite instalar aplicaciones que no están la tienda de Google. Sin embargo, este método suele conllevar problemas de seguridad informática. En tanto, la plataforma ofrecía criptomonedas que no se pueden ver en otros exchanges de monedas digitales.

Por otro lado, las personas involucradas en este “negocio” estaban constantemente atentos a la plataforma o a la aplicación Telegram para recibir las órdenes de “La China”. Se trata de una mujer de rasgos orientales que era una “experta del exchage” e informaba la hora de comprar y vender criptomonedas. Con los sucesos de los últimos días, se dio a conocer que es una actriz indonesia.

También se descubrió que Knight Consortium contrató a dos actores polacos para que se hagan pasar por inversores estadounidenses en un encuentro que encabezaron una cena en un lujoso hotel en la Avenida Libertador al 400, en la ciudad de Buenos Aires. Ellos cobraron US$1500 por su performance frente a los “inversores” argentinos.

Maurycy Lyczco [izquierda] se hizo llamar como Timothy Murphy y Filip Walcerz [derecha] Jeremy Jones https://x.com/mis2centavos

Qué decidió la Justicia sobre Knight Consortium

Cuando el caso empezó a ganar relevancia a nivel nacional, la Justicia decidió empezar a investigar los negocios de Knight Consortium, aunque ninguno de los involucrados haya hecho una denuncia formal. Tanto la fiscal General de San Nicolás ―departamento judicial del que forma parte esta localidad bonaerense―, Sandra Bicetti, como la fiscal de San Pedro, María del Valle Viviani, trabajan para ver en qué encuadre legal entra el asunto. De esa forma, se busca evitar que las personas que invirtieron en esta plataforma no sean estafadas.

“Pedimos información y ya está trabajando el equipo especializado en ciberdelito. Este caso se podría encuadrar en una violación del artículo 310 del Código Penal donde se penaliza la intermediación financiera sin el correcto registro dentro de la Comisión Nacional de Valores (CNV)”, dijeron las fuentes consultadas a LA NACION.

Mientras la Justicia avanza en su investigación, Rainbow Exchange anunció a sus miles de inversores que los pagos o retiro de dinero se suspenderán por “14 días hábiles”. Esta información hizo que creciera la preocupación entre las personas que pusieron sus ahorros en la plataforma.

Ahora queda esperar a ver si esta supuesta estafa piramidal estalla cuando ya no haya nuevos incautos que entreguen su dinero –que ahora se usa para pagar las ganancias de 1% o 2% diario en dólares–. Otra consecuencia que se puede dar es que la incertidumbre por los pagos genere una “corrida” y la plata desaparezca.

LA NACION