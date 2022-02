“Que se muera”. El “profundo deseo” de la mamá del cajero del Banco Nación asesinado respecto de “Aceituna”, el homicida

La madre de Germán Chávez Torrez, el cajero del Banco Nación asesinado en un robo en la localidad bonaerense de Isidro Casanova hace dos años, aseguró hoy, tras la detención del sospechoso del crimen, Alberto Manuel “Aceituna” Freijo, que su “profundo deseo es que se muera”.

”Mi deseo profundo es que se muera y me encantaría verla a la madre llorar, yo soy mamá de un hijo único y no me quedó nada más que lo material”, dijo a Télam Trinidad Torres luego de enterarse sobre la captura de Freijo, apodado “Aceite” o “Aceituna”, uno de los delincuentes más buscados del país.

La mujer afirmó tener “muchas sensaciones encontradas”, ya que con la detención del acusado recuerda que “tampoco” tendrá a su hijo.

”Me da un poco de tranquilidad que esté preso y que no dañe a otra familia porque si bien él tiene una mamá, ella evidentemente no supo educar a su hijo”, señaló.

Respecto al tiempo que estuvo prófugo, Trinidad sostuvo que siempre dijo que “si se busca se encuentra” y aseguró que “no se ha buscado como debía ser”.

”Ante la falta de respuestas me fui a Santiago del Estero porque tenía noticias de que ahí habían agarrado a personas que estaban prófugas y comencé una campaña pegando afiches, volví anoche y en el camino pensaba en ir al Chaco”, indicó.

Por último, la mujer recordó que en junio próximo comenzará el juicio a la banda que participó en el asalto y crimen de su hijo, aunque en el caso de Freijo no quiere que se recupere de las heridas de bala producidas hoy durante el tiroteo que terminó con su detención en Florencio Varela.