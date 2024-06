Qué se sabe de la desaparición de Loan, el niño de 5 años que buscan en Corrientes

Escuchar

En una causa que fue catalogada como “abandono de persona”, la Prefectura Naval, la Policía de Corrientes, el Centro de Operaciones de Emergencia, Brigadistas, Bomberos Voluntarios, el Ejército, la Gendarmería y la Policía Federal trabajan desde hace más de 100 horas en la búsqueda del paradero de Loan Danilo Peña, el niño de 5 años que desapareció la localidad correntina de Algarrobal. Según el fiscal del caso, Juan Carlos Castillo, la hipótesis principal tiene que ver con que el menor se habría perdido en el monte tras separarse del grupo con el que se encontraba .

Mientras más de 1000 personas recorren a pie, en avionetas, helicópteros, lanchas, gomones, parapente y hasta con drones de visión nocturna las zonas aledañas a la casa de la abuela del niño -en donde estuvo por última vez antes de salir a juntar naranjas junto a su tío, una pareja amiga y un grupo de chicos-, el quinto día de búsqueda arrojó una nueva pista para los investigadores.

Se trata de una naranja que fue encontrada en las inmediaciones, y que se suma a las huellas detectadas recientemente, y a la zapatilla que la misma madre del menor identificó como una de las que llevaba puesta Loan el día en que desapareció.

Estas pistas fueron encontradas en medio de la serie de rastrillajes que se realizaron en el área delimitada del pequeño paraje de la localidad de 9 de Julio en donde desapareció el niño. Por su parte, el ministro de Seguridad de Corrientes, Daniel Buenaventura Duarte, también confirmó que encontraron “vómito y pisadas” en uno de los operativos. “Hay otros elementos que estamos analizando” , sostuvo el funcionario, según consignó el medio local Época, que también detalló que las pisadas se encontraron a 2,5 kilómetros del lugar en donde desapareció.

Los peritos trabajan para determinar si esos rastros biológicos son humanos, en primer lugar, y, en caso afirmativo, intentarán precisar si, eventualmente, son de Loan, el niño cuyo destino conmociona al país.

Mientras tanto, durante la mañana de este martes los efectivos realizaron otro rastrillaje en las inmediaciones de la casa de la abuela de Loan, en dos pozos ubicados a 100 y 300 metros de la vivienda. En diálogo con LN+, Leandro Sánchez, jefe de la división de canes de la Policía de Corrientes, brindó detalles sobre cómo se desarrolla el operativo especial en esa zona. “Es la segunda vez que lo transitamos, pero siempre es bueno buscar otros puntos de interés en estos lugares. Vamos utilizando los diferentes canes”, explicó.

Este lunes Interpol activó una alerta amarilla de prioridad de búsqueda intermedia, lo que implica que todos los pazos fronterizos y los aeropuertos de países limítrofes están notificados del aviso de búsqueda del menor, y ofreció una recompensa de $5.000.000 para quien pueda aportar cualquier dato. Asimismo, la Justicia emitió una Alerta Sofía el viernes por la tarde para promover la búsqueda del menor, pero el tiempo marca el límite entre lo que los especialistas consideran trabajo de “búsqueda y recuperación”, antes de pasar a un operativo de “localización del cuerpo”.

Los detenidos por el caso Loan

Mientras continúa la búsqueda, la Policía de Corrientes detuvo e imputó a tres personas por el delito de abandono de persona. Se trata del tío de Loan y una pareja amiga, quienes estaban al cuidado del niño y otros menores al momento de su desaparición. “Se los imputó porque colocaron al niño en una situación de abandono. Son mayores, el nene era la primera vez que iba por ahí y no tenía autorización de sus padres. Loan dijo que quería volver con su papá, corrió una carrerita con los otros niños y se fue del grupo. Los niños dijeron que se fue en sentido contrario a la casa de la abuela y ahí no volvió nunca más. El nene no conocía el lugar”, relató Castillo.

“Les voy a realizar en breve la indagatoria, cerca del mediodía. No sé qué me van a decir pero somos respetuosos de eso porque son personas que estuvieron ahí y no se descarta nada. No me quiero aventurar pero después, depende lo que digan y cómo se realice el proceso judicial, yo estaré solicitando la prisión preventiva”, adelantó.

