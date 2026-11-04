Quiénes son las personas que agredieron a mujeres trans en los Bosques de Palermo y cómo sigue la investigación

En las últimas horas se viralizaron videos en los que se ve a un grupo de jóvenes, que se movilizaban en bicicleta, atacar a golpes a mujeres trans en los Bosques de Palermo. Los agresores las persiguieron y les arrojaron distintos objetos, episodio que quedó registrado en las imágenes que difundieron luego los mismos atacantes en redes sociales. Hay unas seis víctimas que demostraron haber sufrido lesiones.

Los atacantes conforman una banda compuesta por varias decenas de jóvenes y adolescentes. Muchos de ellos integran colectivos dedicados a la práctica del stunt bike, tal como se denomina a la realización de piruetas urbanas en bicicleta.

Al menos seis cuentas de Instagram estuvieron involucradas en la organización de la cuestionada bicicleteada: @candehg_, @tizisst10, @ssantuu._, @047.ianmateo, @quilmes.grau (del grupo Quilmes al Grau, que comparte contenido de ciclismo) y @joni_sst.

Esas cuentas publicaron un video un día antes del evento titulado “La noche más esperada del año”. En la grabación se veía a decenas de jóvenes disfrazados por Halloween y circulando en bicicleta. De fondo, el audio de la conocida película de terror La Purga, donde hablaba de una “noche de depuración”.

"La noche mas esperada del año": el video que compartieron los organizadores de la bicicleteada un día antes del ataque

Desde el grupo Quilmes al Grau compartieron un comunicado donde aclararon que el recorrido “no fue completado” porque “gente que no formaba parte llevó y guió a un grupo de gente a un lugar en el cual no iban a pasar”.

Señalaron que, en relación a los Bosques de Palermo, solo iban a “bordearlos” para “no generar quilombo”. “Se supone que las nocturnas son para disfrutar y pasarla bien, practicar y hacer visualizar nuestro deporte; no es para que villeros [SIC] y gente que no pertenece a los grupos líderes hagan este tipo de cosas”, afirmó el colectivo.

El texto cerró con una aclaración: “No apoyamos este tipo de comportamiento y repudiamos a todos los involucrados en el bardo que se generó”.

Uno de los convocantes, llamado Mariano, escribió una publicación en nombre de la organización de la bicicleteada. “Quiero expresar mis disculpas en nombre de quienes formamos parte de la comunidad del stunt bike por los hechos ocurridos recientemente en los Bosques de Palermo. Éramos más de 300 personas reunidas. Es importante aclarar que las actitudes que desencadenaron los conflictos provinieron de un grupo muy reducido, aproximadamente 10 personas, y no representan a la totalidad de quienes estábamos presentes”, se excusó.

Cómo sigue la investigación

De acuerdo con las pericias preliminares, el ataque no fue casual sino que llevaba semanas de planificación a través de las redes sociales. Desde la Defensoría LGBT de la Ciudad de Buenos Aires confirmaron a LA NACION que trabajan en una denuncia penal contra los involucrados.

Según pudo saber este medio, la Unidad de Flagrancia Norte (UFLA) fue la primera en ser notificada del ataque, luego de recibir la información sobre un joven herido. Por eso se solicitaron las cámaras de la zona y se tomó declaración a testigos para esclarecer lo sucedido. La Fiscalía Especializada en Discriminación de la ciudad de Buenos Aires también inició una investigación de oficio de manera inmediata tras la viralización de las imágenes.

La fiscalía citó a declarar a las mujeres trans damnificadas para que aporten su testimonio y entreguen el material digital que lograron resguardar antes de que muchos agresores borraran sus cuentas o cambiaran su privacidad. Mientras eso ocurre, y como parte de la investigación, la Policía de la Ciudad trabajaba en estas horas en el relevamiento de las cámaras de seguridad y domos de los Bosques de Palermo para reconstruir el recorrido del grupo, precisar con exactitud cuántos participaron y lograr su identificación biométrica.