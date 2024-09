Ramón Puerta desligó a su hijo de la investigación contra los hermanos Kiczka por tráfico de Material de Abuso Sexual Infantil

Escuchar

Luego de que la Justicia allanara este martes el Bar Social, un emprendimiento del legislador Pedro Puerta, en el marco de la investigación contra los hermanos Germán y Sebastián Kiczka por tráfico de Material de Abuso Sexual Infantil (MASI), el histórico dirigente y exgobernador de Misiones, Ramón Puerta, defendió a su hijo y lo desligó del escándalo. Además, aseguró que sufre persecución política.

“Se nos asocia como dueños del poder en Misiones”, diagnosticó el exmandatario provincial en diálogo con Luis Novaresio en LN+, y siguió: “Yo fui poderoso, fui gobernador dos veces. Desde 2013 hasta la fecha soy perseguido por el kirchnerismo de la provincia, los conozco, varios fueron funcionarios míos. Soy fuertemente perseguido. Y mi hijo la liga porque tiene mi mismo apellido”.

Asimismo, indicó que los allanamientos en el bar y fábrica de cigarrillos de su hijo fueron pedidos por el mismo Pedro Puerta, para que no se lo implique en la causa. “Germán Kiczka era comisionista en la fábrica de habanos que tengo en Misiones, no fue socio de Bar Social”, aseguró el exmandatario que ocupó el Ejecutivo nacional por dos días durante la crisis del 2001.

Tras ello, habló de Sebastián Kiczka, el hermano del diputado provincial, y aseguró que es el más complicado en la causa por difusión de MASI. “Es enfermo de su conducta. Hablaban de adicciones, de una enfermedad. Fue tratado. Lo mandaron a vivir con sus padres. La computadora que él tenía se la regaló su hermano cuando asumió como diputado y ahí entró la sospecha. La Justicia lo va a aclarar”, indicó luego.

El jueves detuvieron a Germán Kiczka, el diputado misionero acusado de distribución de archivos de abuso sexual infantil Policía de Corrientes

Por otro lado, insistió en que la relación con el diputado de Activar, partido fundado por su hijo, era política -por las elecciones- y comercial -por la fábrica de cigarros-. “Era el comisionista de ventas. Tenía un escritorio. Mi hijo fue el primero en pedir que lo echen [de la Legislatura] a Germán [Kiczka] y que allanen Cigarros Misioneros para colaborar. Al único que conocía mi hijo era a Germán, pero no era del Bar Social”, dijo Puerta.

En otro tramo de la entrevista, volvió a mencionar que tanto él como su familia son víctimas de “persecución policía”, aunque no dio nombres. “El apellido Puerta suena fuerte, pero somos fuertemente perseguidos. Cristina Kirchner en su soberbia del 2014 decía que tenía esclavos en mis plantaciones y era mentira. El poder provincial, que tiene olor a kirchnerismo, me persigue. Yo no le echo la culpa a ninguno, porque son títeres de un poder que se montó. No lo acuso al gobernador [Hugo Passalacqua], no lo veo haciendo esas cosas. Yo soy un perseguido y mi familia también”, cerró.

El allanamiento

El local Bar Social de Pedro Puerta, ubicado en Alvear 635, pleno centro de Apóstoles, fue allanado sorpresivamente esta mañana en un operativo encabezado por el juez Miguel Ángel Faria, magistrado a cargo de la causa. El operativo volvió a poner en el centro de la escena al hijo del histórico dirigente, amigo y jefe político de Germán Kiczka.

Pedro Puerta (celeste) el lunes durante la Comisión de Presupuesto en la Legislatura, se lo vio cabizbajo y preocupado.

La posible implicancia de Pedro Puerta en la causa despertó todo tipo de especulaciones, acrecentadas por su ausencia en la sesión del jueves pasado en la Legislatura. Sin embargo, reapareció este lunes en una reunión de la Comisión de Presupuesto celebrada en el edificio anexo de la Legislatura, se lo vio cabizbajo y casi no intervino en las presentaciones. “Por supuesto que esto es durísimo, para mí y para todo el espacio. Activar es un partido nuevo y un golpazo como este nos va a llevar tiempo recuperarnos”, le había dicho a LA NACION el miércoles pasado.

El hijo de Ramón Puerta fundó el partido Activar hace unos años y logró colocar una diputada nacional, Florencia Klipauka, que hoy se sumó al bloque libertario, más dos bancas en la Legislatura provincial (la suya y la de Kiczka).

LA NACION

