Rechazó el juez el acuerdo del fiscal con los acusados de la violación en manada

El magistrado Marcelo Nieto Di Biase resolvió que la causa por la violación en Chubut llegue a juicio oral

9 de junio de 2020 • 22:13

Tras la fuerte conmoción pública originada por el acuerdo que había alcanzado el fiscal Fernando Rivarola con los tres acusados de una violación en manada , el juez Marcelo Nieto Di Biase resolvió esta noche rechazar esa alternativa de juicio abreviado en el que los imputados aceptarían la culpa a cambio de tener una calificación penal de "abuso sexual simple" y, en consecuencia, recibir una pena excarcelable de tres años por el ataque masivo a una adolescente de 16 años ocurrido en el balneario chubutense de Playa Unión, en septiembre de 2012.

El magistrado Nieto Di Biase consideró que resulta necesario llegar a un debate oral para tener un mayor conocimiento de los hechos y resaltó en su resolución que la calificación propuesta en el acuerdo del fiscal Rivarola es "errónea" y que la pena que en esa propuesta se fijaba resultaba exigua para el hecho denunciado, según consignó esta noche la Agencia de Comunicación Judicial de Chubut.

Frente al rechazo del acuerdo entre la fiscalía y los tres imputados -que había tenido también el apoyo de la víctima , quien considera necesaria cerrar lo antes posible esa terrible situación de su vida- , los acusados deberán enfrentar un juicio en el que la expectativa de penas en una condena está establecida entre 8 y 20 años de prisión.

El fiscal Fernando Rivarola fue duramente criticado por el acuerdo alcanzado con los imputados de una violación en manada

"En cuanto al consentimiento expuesto por la víctima en la audiencia, Nieto Di Biase lo consideró condicionado, lejos de la forma en la que pretendía que fuera tomado por las partes, dado que se le hizo mención al magistrado de la existencia de un acuerdo reparatorio, cuyos términos se reservaron las partes a tener de un pacto de confidencialidad", se informó en el portal de comunicaciones de la Justicia de Chubut.

"Soy Juez, no mediador. Y como juez no puedo aceptar que por acuerdo extrajudicial de partes se me diga lo que puedo o no decir en el marco de una sentencia, dado que resulta inadmisible. Por más respeto que me merece el interés de la víctima, más aún de un hecho de abuso sexual, cierto es que a partir del propio diseño constitucional que rige la actividad fiscal, se establecen límites específicos, en cuanto a la discrecionalidad que pueda adoptar, no encontrándose los delitos analizados en la presente causa dentro de ese margen de discreción", resolvió el juez Nieto Di Biase.

"Para que quede claro, no puedo tolerar, que cuanto menos en el marco de mi competencia, exista una justicia que tenga resultados diferentes, dependiendo del poder adquisitivo de los imputados; lo que de por si solo resultaría repugnante y claramente violatorio al artículo 16 de la Constitución Nacional que consagra el principio de igualdad ante la ley", señaló el magistrado

El acuerdo propuesto por el fiscal Rivarola había provocado un fuerte impacto público. El gobernador de Chubut, Mariano Arconi, había adelantado su decisión de iniciar las acciones para llevar a juicio político a representante del Ministerio Público Fiscal.