Robaron una casa de La Plata, se llevaron a un cachorro y dejaron a otro porque pensaron que no era de raza

Una familia busca desesperadamente a una de sus mascotas después de que un grupo de delincuentes asaltara su casa en La Plata. Los ladrones desvalijaron el lugar y se llevaron a su perro Budín, de tan solo tres meses. La otra perra, en cambio, no fue robada, ya que los delincuentes pensaron que no era de raza . Ante la angustia, la familia platense compartió un teléfono de contacto para quienes pudieran aportar información sobre Budín y ofrecieron una recompensa para recuperarlo.

El asalto ocurrió el sábado a las 2.20 de la madrugada en la localidad de Villa Elvira. Así lo confirmaron las cámaras de seguridad de la zona. Según detalló Camilo Martínez Conte, uno de los integrantes de la familia, al diario local 0221.com.ar, cinco delincuentes bajaron en la puerta de su casa en la calle 73, entre 10 y 11, y se llevaron todo.

Una de las habitaciones de la casa, destrozada

El escenario era trágico. Los cuartos se encontraban destrozados, con bolsas, cajones, papeles y elementos tirados alrededor de las habitaciones. En las camas, en el piso, todas sus pertenencias rotas, algunas de forma irrecuperable. Entre las cosas robadas se encuentran un auto, televisores y dinero en efectivo.

Sus muebles, algunos con cajones, se encontraban abiertos y con la ropa desparramada sobre el piso. Estuvieron un largo tiempo en la vivienda hasta que finalmente se retiraron con todas las pertenencias, incluido Budín. “Dentro de todo eso se llevaron a nuestro cachorrito de tres meses. Un mestizo de chihuahua que fue adoptado” , explicó.

El hecho ocurrió el sábado a la madrugada

Belén, otra de las dueñas de las mascotas, expresó en TN: “Fue horrible llegar y ver cómo estaba todo. Pero lo primero que hice fue fijarme cómo estaban mis perros, mis dos bebés, que son hermanitos”. Belén reafirmó que ninguno de los dos perros son chihuahuas, sino que son mestizos e hijos de una perra de esta raza.

También comentó que los perros no están vacunados ya que habían sido recientemente adoptados. “Tengo miedo”, detalló, y agregó: “Yo lo había adoptado hace poquito porque venía muy triste por la muerte de mi papá [que fue a mitad de año] y, la verdad, me parte el alma. Me sacaron a lo que me hacía muy feliz”.

El aviso compartido por la familia de Budín

Según el joven, otra perra de la casa no fue robada porque “no tiene tantos rasgos de chihuahua”. Para la familia, Budín es irremplazable y es por eso que piden colaboración a la comunidad para rescatarlo. Para ello, compartieron una imagen del perro junto con información de contacto para los que posean información sobre él. “Ya nos llamaron un montón de veces intentando estafarnos”, reclamó Belén.

Además, ofrecen una recompensa económica a quien lo encuentre. Ante cualquier información, se puede llamar a (0221) 15 309-3132 y (0221) 15-563-8301.

Le robaron la camioneta con su cachorrita enferma dentro

Un grupo de delincuentes robó una camioneta que tenía a la perra enferma de una familia en su interior. Fue en el partido bonaerense de Morón que se llevaron al animal, que iban a llevar al veterinario por un problema de salud. Fue hace tres semanas, un viernes a la tarde, que Daniel fue abordado por motochorros.

Lo atacaron cuando salía del garaje con su camioneta marca Volkswagen, modelo Amarok, color negra, para llevar al veterinario a su perra Violeta, de solo tres meses por un problema gastrointestinal. Los delincuentes que lo abordan estaban armados, lo hicieron bajar de la camioneta y se llevaron el rodado con la perra dentro. En la vereda, presenciaba toda la secuencia el abuelo de la mujer de Daniel, un adulto mayor que estaba en silla de ruedas y que comenzó a insultar a los motochorros.

La familia lanzó una campaña en redes sociales para tratar de recuperar a Violeta y hasta ofrecieron una recompensa. Al día siguiente, los ladrones vendieron a pequeña de raza Buldog francés, por $100.000. La compradora les devolvió a Violeta, pero también por una recompensa: $200.000.

En diálogo con LN+, Karina, suegra del hombre asaltado, contó: “El estado de salud de Violeta es malo. Al estar 24 horas sin su tratamiento, volvió en un estado deplorable. El pronóstico es de esperar a que ella responda a los tratamientos. Está ahora con pañales, con inyecciones y decaida. Solo podemos esperar”.

