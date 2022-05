Robo piraña: 20 jóvenes asaltaron a dos hombres y los golpearon en medio de la noche

Un video que muestra cómo cerca de 20 jóvenes asaltan a dos hombres en la madrugada de ayer, en San Miguel de Tucumán, puso en alerta a la población de esa provincia. Según se supo, la banda que opera con esa mecánica habría sido la misma que atacó a un joven hace unas tres semanas en esa zona de la ciudad.

Las imágenes fueron captadas por un automovilista que en la madrugada del domingo pasaba por ese lugar. Allí, se puede ver cómo son atacadas dos personas cerca de las 5.20, en Alberdi y Las Piedras, del Barrio Sur de la capital de Tucumán, según detalló La Gaceta.

[INSEGURIDAD] #robo piraña en B° Sur



👉🏼 sucedió anoche en Alberdi y Piedras 05:20 AM



👉🏼 según fuentes policiales no habría sido la única víctima



📱 el video: Saulo B. Figueroa



👨‍💻 @telefetucuman pic.twitter.com/Zjebpj3v2E — José Romero Silva (@Josecitors) May 8, 2022

El ataque es similar a uno ocurrido en esa misma zona hace cerca de tres semanas, en Mate de Luna y calle Asunción.

“Un grupo de entre 15 y 20 pendejos me agarró y me ‘patoteó’. Estas criaturas también me robaron el celular y la campera. Es la misma modalidad y tengo entendido que se trata del mismo grupo de siempre”, le dijo a ese medio Juan Pablo Villarreal al noticiero LG Play, otra de las víctimas de ese tipo de ataque piraña.