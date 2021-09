Robo “piraña”: cinco delincuentes armados asaltaron en “manada” a una pareja

La inseguridad y el delito volvieron a golpear en el sur del conurbano. Al menos cinco delincuentes rodearon el auto en el que estaba una pareja, los obligaron a bajar, a punta de pistola, y escaparon con el vehículo, en la localidad de Villa Fiorito, partido de Lomas de Zamora.

El episodio ocurrió en la esquina de Canadá y Conesa cuando, según testigos, un muchacho y su novia pararon en la puerta de un quiosco a comprar. Una cámara de seguridad de un vecino, apostada enfrente a pocos metros del comercio, captó toda la secuencia: un coche de alta gama está detenido, otro que circulaba en la misma dirección frena de forma imprevista y descuidada por delante. De ese auto bajaron cinco hombres jóvenes.

Robo piraña en Villa Fiorito

Tras encañonar al conductor y a su acompañante, los hicieron descender; zamarrearon a la mujer y se metieron al auto, con el que escaparon.

“En realidad eran siete; iban tres adelante y cuatro atrás. Se bajaron cinco, mientras los otros dos delincuentes esperaban en el auto. Ellos vinieron [la pareja] y pararon para comprar, son clientes y amigos; ahí nomas les cruzaron el coche. No les dio tiempo a nada”, expresó Mario, el quiosquero testigo del asalto, en diálogo con el canal de noticias LN+.

El comerciante contó que atiende el negocio en su mismo domicilio, e indicó que los ladrones pertenecerían a una banda de la zona que ya cuenta con varios golpes cometidos bajo la modalidad “piraña”: atacan siempre a sus víctimas en manada.

“Yo no dejo pasar a nadie; cuando abro a la noche cierro las dos puertas y atiendo a través de la ventanita. Los patrulleros pasan, las motos también, no puedo decir que no. Sucede que eran las 10 de la noche y por acá no andaba nadie por la lluvia. Con ese mismo auto ya habían robado un Peugeot 307. La vez pasada rodearon a una camioneta Hilux, pero el dueño pudo escapar”, dijo el quiosquero.

Consultado sobre los hechos de inseguridad en la zona, Mario comentó: “Está jodido, como en todos lados”.

LA NACION