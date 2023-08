escuchar

Confusión, temor y un niño de 8 años herido, fue el resultado de una balacera ocurrida este mediodía en Rosario cuando un hombre abrió fuego contra otros que estaban en una plaza, en frente de una escuela, a pocos metros de Oroño y Ameghino en la zona sur de la ciudad.

Según las primeras versiones, un hombre joven que vestía buzo negro y campera roja, llegó caminando junto a un cómplice y disparó, al menos seis veces, contra otros hombres que estaban en la calle y luego se fue por una zona de vías cercanas al lugar de los disparos.

Los proyectiles no alcanzaron a los apuntados por el agresor, sin embargo, una de las balas perforó una puerta de metal de una de las viviendas de la zona y terminó hiriendo al pequeño que estaba jugando dentro de su casa.

Según el medio local, Rosario 3, la bala impactó en la pierna derecha del niño que fue trasladado al Hospital de Niños Víctor Vilela.

En frente de donde todo ocurrió funciona la Escuela 1322 lo que generó miedo entre los estudiantes y el cuerpo docente. “ Fue a las 12.30 cuando los chicos estaban acá, pero los disparos fueron en frente, no para la escuela ”, dijo una de las docentes y agregó: “Vinieron papás que se quisieron llevar a sus hijos. Nosotros tenemos comedor y algunos chicos estaban llorando”.

“Lo que pedimos por favor es seguridad, presencia policial”, apuntó y señaló: “La verdad que una cosa así nunca nos había pasado, es la primera vez”.

Por su parte, Diego Santamaría, Jefe del Comando Radioeléctrico de la policía de Santa Fe, dijo: “Tenemos un menor herido en la pierna y fuera de peligro. Los vecinos no colaboran porque no quieren dar su testimonio. El niño fue trasladado en un patrullero hasta el hospital. El atentado no fue contra la escuela, fue contra las casas”.

