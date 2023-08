escuchar

Dos empresarios fueron víctimas de un robo millonario este lunes a plena luz del día en la ciudad de Rosario, Santa Fe. Los hombres, que a la vez son hermanos, fueron sorprendidos por dos ladrones cuando estaban por abordar sus vehículos y despojados de tres bolsas en las que trasladaban más de $12 millones.

El hecho tuvo lugar en horas del mediodía, cuando las víctimas se retiraban de una vivienda ubicada en Carrasco al 1900, hasta donde se sospecha fueron seguidos por los asaltantes. En ese contexto, los empresarios, identificados como Maximiliano y Emanuel, fueron interceptados por dos hombres que los amenazaron a punta de pistola cuando estaban a punto de ingresar a sus vehículos, una camioneta modelo Dodge Joruney y un auto Peugeout 408.

Según La Capital, a Maximiliano le robaron su celular Samsung A12 y a ambos les exigieron el dinero que llevaban guardado en tres bolsas de regalo color verde. Una vez hecha la entrega de los paquetes, que contenían un monto cercano a los $12.480.000 destinado al pago a proveedores, los delincuentes huyeron a bordo de una camioneta gris que estaba estacionada a poco metros.

“Tengo un ataque de nervios. Era plata importante para una operación que íbamos a realizar. Se ve que tenían datos previos, esto no pasó al azar”, declaró Maximiliano a los medios y agregó: “Que la Policía me diga que por suerte no me dieron un tiro no me sirve de consuelo. Me arruinaron. Es verdad que lo material se recupera, pero ¿cómo hago para seguir trabajando?”.

Asimismo, señaló que hizo la denuncia el hecho en la subcomisaría 24ª, donde sumó detalles con relación al momento en el que él y su hermano fueron abordados por los delincuentes. “Uno me hizo apagar la chata, me sacó el celular y una bolsa. A mi hermano le sacaron los paquetes que eran para hacer los pagos”, dijo y concluyó: “Los vecinos me dijeron que se subieron en la esquina a una chata gris. Yo recuperé el celular, estaba tirado en la calle. Llamé desde un celular que me prestaron y un vecino atendió el llamado y con generosidad me lo dio. Acá hay cámaras para ver hacía dónde huyeron y cómo era el auto que los esperaba”.

