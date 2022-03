Rosario: le prohibieron el ingreso a una cárcel a una abogada por cómo estaba vestida y hará una denuncia

Este jueves en Rosario, Santa Fe, le prohibieron el ingreso a una cárcel a una abogada del fuero local por ir vestida con un short. La letrada tenía agendada una entrevista con una clienta suya que se encuentra detenida en el lugar, pero no pudo entrar a causa de su vestimenta. Ahora decidió presentar una denuncia por “abuso de autoridad”.

En la entrada del Complejo Penitenciario Rosario, ubicado sobre la avenida 27 de Febrero al 7899, a María del Carmen Varela se le rechazó su ingreso hacia las 9. Cuando presentó su credencial de ingreso, le pidieron que esperara un momento, según comentó. Luego de unos minutos, le informaron que no podía ingresar a la cárcel vestida de esa manera.

“Iba a ver a una clienta que está detenida. Como vieron que estaba con un short rojo de vestir me prohibieron el ingreso manifestándome que de esa manera no se puede entrar . Le dije que era una profesional que venía a ver a una clienta, que no era visita. Me dijeron que yo era una visita, un civil más y que no podía ingresar. Esperé como una hora bajo el sol, muerta de calor. Lo peor es que esta orden la dio la directora de este sector. Esta mujer no está capacitada en perspectiva de género”, sostuvo Varela, en declaraciones radiales a La Ocho.

La abogada, además de insistir que realizará una denuncia “por abuso de autoridad”, criticó que ella desconocía que esto estuviera en un reglamento. “Que lo comuniquen al Colegio de Abogados. Esto es un acto totalmente discriminatorio”, señaló.

“No hay antecedentes de que le haya pasado a alguna otra colega. Aparte yo ya he ingresado en pollera y en short. Nosotras las profesionales estamos acostumbrados a que el Servicio Penitenciario se maneje como quiera sin comunicar sus reglamentaciones. El Colegio ya tomó cartas en el asunto, pero el SP no puede decirme cómo tengo que ir vestida, es una locura. Yo no pude comunicarme con mi clienta”, continuó.

Varela comentó que va con frecuencia a las cárceles de Piñero y Coronda, donde dijo nunca haber tenido ningún tipo de inconveniente. Además, cuestionó que la directora del establecimiento “no haya dado la cara”, ya que envió a un hombre en su lugar.

Por último, la abogada ratificó que presentará una denuncia en la Fiscalía Institucional por abuso de autoridad. “Es una vergüenza que hoy yo tenga que estar hablando de esto”, dijo.