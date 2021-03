Rosario: preocupa a los padres la extensión de la violencia a la zona de bares

En el vertiginoso aumento de la violencia en las calles de Rosario, fruto de los ataques narco que se ejecutan a plena luz del día, cada vez más padres impiden que sus hijos asistan a las zonas de bares. “Pasan con las motos disparando y a mí me da pánico porque están todos los chicos en las veredas”, contó José, de 54, padre de una joven de 18 años, que suele ir con sus amigas a la zona de bares de Pichincha. “No quiero que me devuelvan a mi hija con un balazo y aunque no le pase nada, tampoco me gustaría que sea testigo de una situación así”, agregó. El hombre señaló que esa fue la causa por la que prohibió la salida de su hija el pasado fin de semana. La vida social rosarina empieza a ser afectada por la repetición de crímenes.

Tal como publicó LA NACION, las cifras oficiales revelan que en Rosario se producen un promedio de entre 20 y 30 ataques armados por día, casi todos ligados a disputas territoriales narco y en zonas periféricas de esa ciudad.

El fin de semana dos hombres se bajaron de un auto y balearon a un joven de 18 años. El escenario fue un restaurante ubicado en el barrio de Pichincha, uno de los polos gastronómicos y turísticos más elegidos por los rosarinos. El barrio delimitado por Vera Mujica, Santa Fe, Oroño y Del Valle, se caracteriza por un estilo descontracturado y juvenil. Pero los disparos marcaron otra realidad.

“Cada vez nos invaden más, los últimos ataques están siendo en pleno centro. Sabemos que son sicarios y le pegan a quien le quieren pegar, pero le llegan a errar y le dan a uno de tus hijos”, dijo Georgina, 52 años, madre de dos jóvenes de 20 y 22 años. Algo similar vive Ricardo, de 58, su hijo tiene 26 años y si bien ya no puede negarle la autorización para que salga, explicó el temor que siente por las salidas con amigos: “Vivo preocupado y con miedo porque ya no hay limites, pasa en todos lados y a cualquier hora”.

La violencia en Rosario se volvió un temor social. “Mi hija piensa que no pasará nada en los lugares a los que va, pero no toma conciencia es que ahora sí puede pasar”, indicó José. Y coincidió Georgina : “Es difícil pararlos porque están en una edad en la que quieren salir con sus amigos”.

Mientras piensa en los peligros que pueden emboscar a sus hijos, José perfiló el problema de Rosario: “En algún momento normalizamos los asesinatos”.

Viviana, madre tres hijos de entre 20 y 25 años, también se enfocó en ese proceso social de resignación frente a la violencia cotidiana: “Ya lo estamos naturalizando y esto es algo que no ocurría en estos barrios. Pero ahora lo tenes en la puerta de tu casa. Con mis hijas vivimos con mucho miedo, trato de que no salgan mucho porque la situación es de terrorífica”.

La llegada de más policías federales a las calles es tomado como un " alivio” por algunos padres, que también están preocupados por los hechos de inseguridad. Eugenia, de 51 años y madre de una joven de 19, piensa en los riesgos que corre su hija al salir a divertirse: “Puede pasar una moto y quitarle la cartera o ser atacada por los cuidacoches, que se ponen muy violentos si no se le paga lo que exigen”.

