“Sacó un destornillador y me tiró dos puntazos”, contó el vecino que atrapó a un ladrón y lo obligó a pedir disculpas ante las cámaras

Rubén Paniagua está angustiado. El vecino, habitante de la ciudad santafesina de Esperanza, atrapó el sábado a un ladrón adolescente que le había robado pertenencias de su auto y, bajo amenaza con un machete, lo obligó a disculparse. “Lo que no se ve en las cámaras es que lo corrí algunas cuadras hasta que sacó un destornillador y me tiró dos puntazos”, relató el hombre.

Habla el vecino que puso de rodillas a un ladrón

Su accionar con el joven delincuente se hizo viral en pocas horas. “Me arrepiento de haber puesto la cámara porque si no hubiera estado me habría robado y no hubiera pasado nada; es mejor que te roben y listo”, reflexionó Paniagua, perplejo, en diálogo con LN+.

El hecho ocurrió el último sábado, cuando el hombre notó a través de las cámaras de seguridad que un delincuente estaba robando las pertenencias que tenía dentro de su auto, estacionado en la calle. Paniagua decidió salir con su machete para amedrentarlo y lo obligó a arrodillarse frente a las cámaras.

“¿Y si hubiera sido al revés y el guacho me clava el destornillador en el pecho? Yo no estaría hablando con ustedes”, agregó esta mañana, desconcertada, la víctima del robo. Horas después de aleccionar al delincuente, Paniagua contó que recibió en su domicilio la visita de la madre del joven: “Vino a pedirme disculpas, lloraba peor que una criatura”.

Desde que su historia se hizo pública, surgieron algunos rumores de que la familia del ladrón lo había denunciado. “Tengo miedo de ir preso. Soy grande, tengo hijos, nietos”, reconoció el hombre mientras sollozaba.