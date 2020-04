Santiago del Estero: promesas, disfraces y cloroformo, el modus operandi para abusar

Santiago del Estero.- Disfraces, un casting, la promesa de participar de una producción audiovisual, la "Mujer Maravilla", el uso de cloroformo y varios detalles más convierten esta historia digna de un guion para una serie policial. Pero, lejos de la ficción, esto sucedió y por la valentía de una menor de 17 años que no solo se animó a denunciar, sino también a contarlo públicamente y en primera persona, la Justicia imputó por los supuestos delitos de "abuso sexual simple" a Diego París, de 47 años, organizador de eventos de comics y del género fantástico en la provincia.

En la red social Facebook, "Vir" muestra el relato, con detalles, de cómo fue contactada y convocada por París para un casting con el fin de interpretar a la "Mujer Maravilla".

Capturas de pantalla de WhatsApp publicadas por la denunciante en su cuenta de Facebook. Crédito: Facebook

"Vir", en su descargo, relató que París la contactó el 13 de enero, ofreciéndole la posibilidad de participar de un proyecto audiovisual con "gente de Buenos Aires". Cuando le contó a su mamá esta le dijo que antes "iba a averiguar quién era y dónde trabajaba" y que, al hacerlo, "no vio ni le dijeron nada raro de esta persona".

La joven santiagueña dijo que París le pidió que fuera con ropa más cómoda: "un día me dijo si podía ir con ropa que sea parecida al personaje, tipo corsé y un minishort. Le dije que no", ya que esto no sería aprobado en su casa.

Capturas de pantalla de WhatsApp publicadas por la denunciante en su cuenta de Facebook. Crédito: Facebook

Con la excusa de que los productores porteños aprobaran su personaje, París le pidió que se ponga la ropa para hacer videos, fotos y enviarlos a Buenos Aires. Esto le pareció lógico a la joven santiagueña y aceptó realizar esta producción.

El cloroformo

En su detallada publicación "Vir" contó que su participación consistía en llegar a un determinado lugar, caminar, luchar y al final se pararse en una postura "super victoriosa", momento en el que "un villano venía por detrás mío y me dormía tapándome la nariz con un pañuelo con cloroformo", para luego despertarse y estar atada a una silla, amordazada.

Capturas de pantalla de WhatsApp publicadas por la denunciante en su cuenta de Facebook. Crédito: Facebook

"Todo lo que dije anteriormente está grabado por esta persona. Tiene videos y fotos mías amordazada y atada".

"Me hizo la propuesta de ensayar con cloroformo en serio, para que así me saliera mejor y obvio le decía que no. Un día me preguntó si me animaba a que él ponga un poco en el pañuelo, con la cantidad exacta para que no me desmaye, que iban a ser quince segundos y cuando le dije que ni loca me dijo: 'bueno, aunque sea oler del frasco así tenés una idea y te sale mejor'".

"Empezó a invitarme a cenar, varias veces". Todas y cada una fueron rechazadas, hasta que pasó lo peor: "Tenía que mirarlo fijo y hacerle una pregunta", como parte del número. Y llegó un momento en el que me agarra de la cintura, me aprieta hacia él y me da un beso". Esto la dejó "en shock", ya que es una persona "de 40 y algo de años. Yo nunca lo vi de esa manera JAMÁS". Cuando le reprochó la acción, la joven jura que París miró para abajo, se rio, levantó la cabeza y le dijo: "a seguir ensayando, señorita y me pegó una palmada cerca de la cola".

"Me fui directo al trabajo de mi padre, el cual NUNCA estuvo de acuerdo, pero me vio ilusionada, feliz y lo aceptó". Luego de relatarle lo sucedido, acompañó a su hija a la comisaría donde pudo radicar la denuncia, en tanto que unos días después fueron a la fiscalía, donde fue asistida psicológicamente y contó lo sucedido.

Pasaron dos días, comenzó la cuarentena y todo parecía indicar que el caso quedaría en la nada. París siguió enviándole mensajes, intentando aclarar los hechos e insistiendo en verse personalmente.

Luego de su publicación, y de varias notas de medios locales haciéndose eco del caso, la Justicia la citó a declarar y la Fiscal de Género Yésica Lucas imputó a Diego París por el supuesto delito de "abuso sexual simple". Se espera que con el correr de los días muchas otras mujeres aporten testimonios en el mismo sentido.

Junto a su extenso relato en Facebook, la joven denunciante aportó capturas de pantalla de los mensajes de París, desde el primer contacto a los pedidos de disculpa. También hizo públicas imágenes de mensajes que le dejaron otras mujeres que aseguran haber vivido lo mismo con esta persona y que le agradecían su valentía por denunciar.

En las últimas horas se viralizaron audios de Diego París a distintas personas de su confianza y entorno en los que ensayó una defensa de las acusaciones contra él. Dice que "no es todo como se dice ahí. Hay cosas que son verdad y otras que no. En la Justicia pienso presentar mi versión de cómo fueron las cosas".

La prestigiosa Convención Internacional de Historietas "Crack Bang Boom" anunció, en su cuenta oficial de Twitter que, "dadas las denuncias de público conocimiento contra Diego París, la organización ha decidido cesar con su participación como colaborador del evento".

Capturas de pantalla de WhatsApp publicadas por la denunciante en su cuenta de Facebook. Crédito: Facebook

