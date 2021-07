Santiago del Estero: un hombre fue detenido por insultar y amenazar de muerte con un cuchillo a su madre que olvidó dejar dinero para comprar comida

Un hombre de 40 años, vecino del barrio 25 de Mayo de la ciudad de Santiago del Estero, fue detenido por insultar y amenazar a su madre de 65 años con un cuchillo porque ella no le había dejado dinero para comprar comida antes de ir a trabajar. “Tienes que mantenernos a todos aquí, si no te voy a matar”, le dijo ea la víctima en una de las tantas violentas agresiones.

Todo sucedió cuando la mujer, una jubilada que vive en el mismo hogar junto al agresor, un nieto, la nuera y un hijo de esta, regresó anteayer por la tarde a su casa. Allí la esperaba su hijo. Según consignó el medio local El Nuevo Diario, el hombre empezó a agredir a la víctima: “Mira la hora que vienes p... de m..., seguro has estado con tu m..., de ahora en más vas y vuelves sola, ¿por qué no me has dejado la plata para la comida?”.

La agresión verbal prosiguió con un empujón hacia la heladera.”Vos sabes que todos los días tienes que dejar 300 pesos porque nos tienes que mantener a todos, si no te voy a c... matando, eso debes querer, que te mate, basura de m...”, le decía el hombre a su mamá.

Fue en ese momento que intervino la nuera de la víctima, que intentó calmar a su concubino, pero lejos de calmarse el hombre fue por un cuchillo para amenazar a su madre. “Llama, llama a la policía y vas a ver cómo los c... matando a todos y a vos también”, le advirtió el inculpado.

Personal policial de la Comisaría Comunitaria Nº 56 llegó al inmueble de la víctima y trasladó a esta hacia la dependencia, donde radicó la denuncia de la que se informó a la Dra. Ximena Jerez, integrante de la Unidad Fiscal de Género y Violencia Intrafamiliar para la Circunscripción Banda y Robles, actualmente de feria, quien ordenó la inmediata aprehensión del inculpado.

LA NACION